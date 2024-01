¿YouTube va lento? No eres tú, es el bloqueador de anuncios

CIUDAD DE MÉXICO

Según lo señalado por los usuarios, esto sucede cuando alguien intenta visualizar videos con Adblock, una extensión de Chrome que le permite a los usuarios bloquear anuncios de la plataforma.

Al principio, los usuarios acusaban a la plataforma de videos de tomar estas medidas para ir contra los bloqueadores de anuncios y que los usuarios ya no los usaran más. Pero YouTube refutó dichas acusaciones diciendo que "los informes recientes de retrasos en la carga de los usuarios de AdBlock y AdBlock Plus no están relacionados con sus esfuerzos de detección de bloqueadores de anuncios", informó un portavoz de la compañía al medio Android Central.

Además, "The Verge" señaló que, de acuerdo son sus pruebas, otros bloqueadores de anuncios como Ublock y Ghostery no afectaban el rendimiento de la reproducción de videos en YouTube y la desinstalación de la última extensión de AdBlock eliminó los problemas que presentaba la plataforma, por lo que todo parece señalar que este altercado está relacionado con el bloqueador de anuncios.

Las versiones de Adblock y AdBlock Plus que están causando problemas son la 5.17 y 3.22.

¿Por qué YouTube quiere detener el uso de bloqueadores de anuncios?

Desde octubre del 2023, la plataforma de videos ha tomado medidas en contra de los bloqueadores de anuncios debido a que considera que estos violan los términos de servicio. "Los anuncios respaldan un ecosistema diverso de creadores a nivel mundial y permiten que miles de millones accedan a su contenido favorito en YouTube", señaló Christopher Lawton, gerente de comunicaciones de YouTube en un comunicado.

Lo que desea la compañía es que los usuarios permitan los anuncios o bien, prueben la suscripción a YouTube Premium, la cual permite ver videos sin anuncios.

Hasta el momento, la plataforma le ha impedido la reproducción de videos a algunos usuarios que usen bloqueadores para evitar que sigan usando estas extensiones. Hasta el momento no se sabe sin implementarán otro tipo de medidas contra bloqueadores como Adblock.