Sabina Berman se sube a diferencias entre AMLO y Brozo

CIUDAD DE MÉXICO

En su cuenta de X, Sabina Berman respondió a una petición de un usuario, quien pidió brindara un comentario sobre Brozo "y sus leperadas de ahogado".

"Brozo dice, en síntesis, que el PRIAN es una desgracia y que Morena se parece al PRIAN. Ergo, hay que votar por el PRIAN original", expresó Berman.

"¿¿¿¿!!!!!!!!! ¿Por qué? Brozo no sabe. Luego inventa unas nalgadas que alguien le dará al PRIAN cuando mal gobierne. ¿Quién? Un nosotros indeterminado. Mucha testosterona --cero realismo", añadió.

"Antes Brozo era más fino": AMLO





El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al payaso Brozo al lanzarse otra vez contra periodistas, intelectuales, articulistas y conductores de televisión.

En su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que "antes Brozo era más fino, más sensible".

"Aun con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos", expresó López Obrador al mostrar una sección del "payaso tenebroso" para Latinus, en la que analiza votar "por la dictadura" o "por la democracia".

"Creo que es mucha la desesperación, quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo.

"Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad", agregó el Presidente sobre el comentario de Brozo.

Brozo respondió al Presidente, tras ser exhibido en la mañanera en Palacio Nacional.

"Oye primo hermano, ¿de veras, de veritas no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años, igualito que lo hicieron tus mentores del PRI?.