Sheinbaum reacciona a anuncio de que Córdova será orador en marcha

CIUDAD DE MÉXICO

Cabe mencionar que, la marcha convocada bajo el #NuestraDemocraciaNosetoca está organizada por grupos de la sociedad civil que impulsaron el proceso del Frente Amplio por México, del que resultó elegida como precandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Previó a su mitin en Durango, Sheinbaum señaló que, la oposición busca un sistema electoral controlado y que poner a Lorenzo Córdova a ser su orador es reflejó de que defienden la democracia simulada.

"Es acabar de quitarse la máscara de que ellos están por un sistema electoral controlado por ellos. Eso es lo que demuestra que esa persona sea el principal orador. No están defendiendo la democracia, están defendiendo que el órgano electoral sea controlado por ellos, es el mejor reflejo de que lo que defienden es la antidemocracia o la democracia simulada", indicó en un panel de medios locales.

Agregó:" Ahora si se quitaron la máscara por completo, y es un claro ejemplo para el pueblo de México, no solamente a los que nos apoyan a nosotros, "el INE no se toca", no, lo que ellos quieren es que ese instituto siga controlado por ellos".

En tanto, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con organizaciones sociales y civiles, destacó que dicha marcha será una simulación en plena intercampaña para apoyar a Xóchitl Gálvez pues está organizada por grupos que la apoyan abiertamente.

"Esa movilización del 18 (de febrero) es un ejemplo de simulación monumental", destacó.





ELECCIONES LIBRES

Previamente, a su llegada al aeropuerto de Durango, Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno de México atiende las zonas catalogadas como "focos rojos" por la violencia en el país, por lo que descartó que haya presencia del crimen organizado.

Asimismo, la precandidata presidencial aseguró que, las elecciones del 2 de junio serán pacíficas, libres y democráticas.

"No, no lo creo, no lo creo (que se involucre el crimen organizado), habrá focos que el gobierno federal está atendiendo, pero no es generalizado (...) el Gobierno federal tiene unos focos rojos, pero la gran mayoría de nuestro país, de la República, va a ser una elección pacífica, libre y democrática", sostuvo.