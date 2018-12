Nominan a Lafourcade a Mejor álbum pop latino en los Grammy

Los Ángeles.

Las producciones de Natalia LaFourcade, Pablo Alborán, Claudia Brant, Carlos Vives y Raquel Sofia fueron nominadas hoy a Mejor álbum pop latino para la entrega de los Grammy.

En las cuatro categorías de música latina para Mejor álbum pop latino fueron nominados "Prometo"—Pablo Alboran, "Sincera"—Claudia Brant, "Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2"—Natalia Lafourcade, "2:00 AM"—Raquel Sofía y "Vives"—Carlos Vives.

En Mejor álbum rock latino, urbano o alternativo figuran "Clairoscura"—Aterciopelados, "Coastcity"—Coastcity, "Encanto Tropical"—Monsieur Periné, "Gourmet"—Orishas y "Aztlán"—Zoé.

En Álbum regional mexicano y texano están "Primero Soy Mexicana"—Angela Aguilar, "Mitad y Mitad"—Calibre 50, "Totalmente Juan Gabriel Vol. II"—Aida Cuevas, "Cruzando Borders"—Los Texmaniacs, "Leyendas De Mi Pueblo"—Mariachi Sol De Mexico De José Hernández y "¡México Por Siempre!"—Luis Miguel.

En Mejor álbum tropical latino destacan "Pa´ Mi Gente"—Charlie Aponte, "Legado"—Formell Y Los Van Van, "Orquesta Akokán"—Orquesta Akokán, "Ponle Actitud"—Felipe Peláez y "Anniversary"—Spanish Harlem Orchestra.

Entre las 84 categorias también llamó la atención en Mejor álbum soundtrack para Media Visual aparecen "Black Panther"—Ludwig Göransson, compositor; "Blade Runner 2049"—Benjamin Wallfisch & Hans Zimmer, compositores; "Coco"—Michael Giacchino, compositor; "The Shape of Water"—Alexandre Desplat, compositor; y "Star Wars: The Last Jedi"—John Williams, compositor.

En mejor composición instrumental también fue nominado Alexandre Desplat por "The shape of water", junto con "Blut und Boden"—Terence Blanchard; "Chrysalis"—Jeremy Kittel, (Kittel & Co.); "Infinity War"—Alan Silverstri, (Alan Silvestri) y "Mine Mission"—John Powell & John Williams, (John Powell & John Williams).