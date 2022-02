Nominadas a los BAFTA

El éxito taquillero de ciencia ficción "Dune" ("Duna") y el oscuro Western de Jane Campion "The Power of the Dog" ("El poder del perro") encabezan las nominaciones para los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA por sus siglas en inglés), con Benedict Cumberbatch, Leonardo DiCaprio y Lady Gaga entre los nominados a los premios de actuación.

"Dune", protagonizada por Timothee Chalamet y Zendaya, recibió once nominaciones ayer, incluyendo mejor película, cinematografía y música original. "The Power of the Dog", que se desarrolla en Montana en la década de 1920 y protagonizada por Cumberbatch en el papel de un propietario de un rancho, la sigue con ocho nominaciones, incluyendo mejor director y mejor película.