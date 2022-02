"No queremos invasiones" dice AMLO sobre conflicto en Ucrania

También, sostuvo que el pueblo mexicano no debe tener miedo por una posible escasez de energías en caso de que se agrave la situación entre Rusia y Ucrania

En la conferencia mañanera, el mandatario reiteró la postura del gobierno de México en el Consejo General de la ONU, en el sentido de que son partidarios de la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay razón, es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido", expresó el mandatario.

Sobre un posible desabasto de energía en México, dijo que no existe ese problema porque se tienen los contratos para recibir gas y en caso de que aumente el precio del combustible, se cuentan con otras alternativas.

"Tenemos otras formas de generar energía eléctrica, como las presas hidráulicas, así como el combustóleo y el carbón en caso extremo", indicó.