No más lluvias, piden en el agro

El presidente de la Asociación Agrícola, Rogelio García Moreno, comentó lamentablemente con toda la precipitación pluvial que ah caído desde el pasado 9 de enero a la fecha, en algunos sectores se acumuló hasta seis pulgadas de humedad , es algo elevado, pero lo más lamentable, es que el clima no ah dejado que de punto la tierra para poderla trabajar y concluir con la siembra de sorgo.

Matamoros, Tam.- Los agricultores de Matamoros y la región ahora ruegan porque ya no llueva tan seguido en estos días, debido a que ya tienen exceso de humedad y no han podido sembrar en la totalidad las parcelas que se tiene en esta zona norte de Tamaulipas.

Humedad no ha dejado avanzar en la siembra del sorgo.

Explicó que en esta ocasión de las poco más de 700 mil hectáreas que se siembran en Tamaulipas, el 99.99 por ciento serán cultivos de sorgo, ya que al no haber agua para destinar al riego, los agricultores no quisieron arriesgarse.

Resaltó que lo ideal es que toda la superficie esté sembrada antes del 20 de febrero, pero ahora debido a la cantidad de humedad que se captó, no se ha podido concluir, solo se tiene un avance cuando mucho del 40 por ciento.

"No nos dieron agua para el riego, pero el creador nos esta beneficiando, el detalle que ahora es mucha humedad, no podemos trabajar al 100 por ciento, tenemos hasta el 15 de marzo para poder sacar adelante esto, pero confiamos en que ya no llueva tanto y poder tener un crecimiento del cultivo de una manera favorable", dijo.

Destacó que con toda esta humedad que se tiene acumulada, por lo menos las plantas van a crecer fuertes y podrán aguantar hasta la última semana de abril sin lluvia, pero a partir de entonces se requiere que lleguen constantes precipitaciones pluviales para pensar en una buena cosecha.

García Moreno indicó que por lo pronto se va avanzando, desgraciadamente para el fin de semana hay pronostico de lluvia de nueva cuenta, esperemos que no llegue tanta, además de que ya no baje tanto la temperatura, ya que también afecta a los cultivos.

Comentó que por lo pronto van bien en este proceso pese a este ligero retraso, esperando que con esta humedad que se tienen haya una buena producción de sorgo que es lo que sembró prácticamente en la totalidad de la superficie.