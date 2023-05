Clases en línea por escuela inundada

Matamoros, Tam.

El director del plantel educativo, Gilberto Cantú Sánchez señaló que en esta ocasión el agua no fluyó como sucede normalmente cuando se registran lluvias fuertes en la ciudad, se supone que debe de existir algunos taponamientos en las redes del drenaje y esto no permite que se despejen los patios de la escuela.

Confirmó que ya cumplieron una semana y media sin clases presenciales, no por eso no quiere decir que los alumnos no están siendo atendidos, ellos están tomando clases en las plataformas digitales que se quedaron establecidas después del Covid.

"Todos sabemos que no es lo mismo que tomen clases de manera digital a presenciales, ya que al momento de interactuar con el maestro existe un mayor aprendizaje para los estudiantes, pero desgraciadamente no hemos podido regresar a clases", dijo.

Destacó que desde hace muchos años atrás se presentó un proyecto para solucionar este problema que se tiene en esta zona de Matamoros, pero hasta la fecha no se ha atendido la demanda que se viene haciendo.

"Reconocemos que se tiene que hacer una inversión tripartita, considerando que se requiere una gran cantidad de dinero para terminar con este problema que afecta principalmente a la escuela al quedarse por semanas el agua estancada en los patios", dijo.

Comentó que no solo son los alumnos los afectados, sino, también los mismos vecinos tienen problemas en las calles aledañas a esta institución, esperando que las autoridades de los tres ordenes de gobierno ya hagan algo al respecto.