Saturada la atención a migrantes

El jurídico de la Casa del Migrante, Abraham Hernández señaló que es solo en base a este sistema como la comunidad de las diferentes nacionalidades pueden obtener una oportunidad para cruzar, además de la aplicación del CBP ONE.

Explicó que no precisamente las personas tienen que estar en una casa o refugio temporal, simplemente basta enviar un texto de WhatsApp al número 86-89-07-99-73, en donde se ponen en lista de espera y ya es a la suerte si reciben la respuesta para generarles la hora y fecha para que puedan cruzar.

Destacó que a diario mediante este esquema están cruzando 50 personas, misma que son citadas en el Puente Nuevo Internacional "Puerta México", de donde salen ya con un número asignado para ser recibidos por las autoridades norteamericanas.

"En las mañanas se nos aglomeran los migrantes en este cruce internacional, es debido a que en ocasiones no llegan los citados y es cuando se abre la oportunidad para tomar el lugar de quienes no asistieron, es la única manera que se puede introducir a la lista sin que hayan mandado el mensaje, pero son pocos los espacios con estas características, cuando mucho dos o tres no asisten", dijo.