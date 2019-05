No lo quieren de Batman

Ciudad de México

Se termina la especulación, Robert Pattinson será el encargado de darle vida a Batman dentro de Universo cinematográfico de DC comics.

La revista Variety fue la que se encargó de dar la noticia que el actor de la saga de "Crepúsculo" dará vida a Bruce Wayne en la cinta que prepara el director Matt Reeves, quien realizará una nueva versión del detective, pero se dice que más noir.

La cinta que hasta el momento se dice que se va a llamar solamente "Batman" llegará a las salas de cine hasta el 2021 y que la producción de la misma se llevará acabo a mediados de este año.

Luego de la noticia de que Robert Pattinson, será el nuevo Batman, los fans del superhéroe emitieron su veredicto en redes sociales haciendo a el nombre de Batman trending topic.

Aunque varios de los seguidores de la franquicia de DC comics aplaudieron la decisión de quitar a Ben Affleck del papel del caballero de noche, otros tantos reprobaron que el nuevo murciélago sea "Edward Cullen".

Entre los comentarios destacados se encuentran: "Robert Pattinson como el nuevo Batman. ¿Qué sigue, Barney como Godzilla? Ay, DC.", "¿En qué momento pasamos de Christian Bale a Ben Affleck y terminamos con Robert Pattinson para interpretar a Batman?" y "No veo a Robert Pattinson como Batman, no por su papel en 'Crepúsculo'. Es que no veo que encaje ahí".