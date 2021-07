No le interesa mostrar de más

El actor y productor Pablo Perroni acostumbra compartir en su cuenta de Instagram su día con sus seguidores, pero también es muy común que realice sensuales posados, donde el protagonista sea su trabajada fisonomía, publicaciones que alcanzan miles de me gusta en esta red social, pero para el socio de Mariana Garza en el Teatro Milán, esto no basta para iniciar su cuenta de Only Fans o cualquier otra de este tipo.

“No voy a abrir ninguna página, no me interesa, lo he dicho muchas veces, respeto mucho a la gente que lo hace y sé que es una manera, en estos tiempos sobre todo, de ganar dinero, créanme que el dinero no lo tengo y por supuesto que podría, pero no es a lo que me dedico, lo hago porque estoy contento”, dijo Pablo Perroni.