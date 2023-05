Erika Buenfil recuerda discriminación por ser madre soltera

CIUDAD DE MÉXICO

En ese mismo sentido, Erika revivió uno de los momentos más incómodos de su vida, cuando, en 2004, fue presuntamente discriminada por un restaurante de Monterrey, pues los trabajadores del lugar la mandaron sacar por, supuestamente, dar un mal ejemplo.

Aunque la rubia anteriormente ya había hablado del tema, ahora, por primera vez, se animó a dar más detalles, como que fueron los comensales quienes se quejaron de que una mujer embarazada y sin pareja estuviera en el mismo establecimiento que ellos: "Llegué a un restaurante en Monterrey embarazada y yo soy madre soltera de 'Nico'; y primero cuando me vieron llegar, unas personas se quejaron y me sentaron atrás de un biombo porque no daba 'buen ejemplo'", dijo.

Pero la situación no terminó ahí, ya que a la molestia de estas personas se unieron las de otras más, hasta que en cierto punto, ninguno de los clientes estaba de acuerdo con su presencia: "Muchas personas dijeron que me tenían que sacar por ser madre soltera. El mesero o el capitán, todos ellos estaban apenadísimos, pero había personas en el restaurante que no me querían", relató.

Por desgracia, los empleados se dejaron vencer por la presión y terminaron poniendo los alimentos de la actriz en bolsas para llevar con tal de que se retirara lo más pronto posible. Buenfil, reconoció que en ese entonces la situación sí la afectó, pues estaba en un momento muy sensible de su vida: "Te toman por sorpresa, yo estaba muy vulnerable, te sobrepasa".

Aunque no quiso dar el nombre del establecimiento, la también tiktoker aseguró que el lugar sigue dando servicio, incluso, contó que años más tarde, cuando su hijo ya había nacido, regresó al mismo restaurante y en esta ocasión el trato fue completamente diferente.