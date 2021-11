Ninel Conde se reencuentra con su hijo

A más de año y medio de no convivir de manera presencial con su hijo, Ninel Conde pudo visitar a su hijo Emmanuel, de 7 años, en casa de su ex pareja Giovanni Medina.

"Queremos llevar una vida sana, y parte de un círculos sano es la convivencia con ambos padres. Yo siempre señalé que estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, y antes no las había.

"Hoy las hay y he decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta, se ha dictado una convivencia cada 15 días a partir (que comenzó el martes), en un espacio seguro que es la casa de Emmanuel, tres horas dictó la autoridad, o lo que dure de manera sana natural, orgánica la convivencia".

SIN LARRY

Una de las condiciones a las que se refiere Medina es la ausencia de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado de fraude, y otra es que el encuentro sea frente a una autoridad competente.

"Si estas convivencias me las hubieran impuesto en otro lado yo no hubiera estado de acuerdo porque yo no sé si ese señor esté escondido por ahí cerquita o qué investigaciones haya al respecto. En algún momento mencioné, porque tenía información, que había una investigación muy seria y que vendría esta detención, yo no podía exponer a mi hijo a eso".

La cantante deberá presentar una prueba Covid para tener la convivencia para el menor y cumplir con disposiciones sanitarias como el uso de cubrebocas.

BUSCAN UN VÍNCULO

Giovanni Medina afirmó que por el momento la prioridad de las convivencias será crear el vínculo entre madre e hijo.

"Vamos a trabajar para que haya un buen vínculo y tenga una sana relación. (Emmanuel ) no tiene un recuerdo llevándolo a la escuela, no tiene un recuerdo asistiéndolo en las noches, Ninel nunca dejó una sola de sus prioridades por ser mamá".

Aunque la convivencia fue autorizada, no tiene relación alguna con las otras dos demandas que la cantante interpuso contra Giovanni Medina por daño moral y daño psicoemocional.

"Ella va a ir a la casa, pero me tiene demandado, yo ya no voy a estar perdiendo el tiempo, solo tengo este tema de la custodia y estamos esperando sentencia. Espero haber hecho lo correcto y que aquí se acabe.