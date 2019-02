Niegan irregularidades en restaurante chino

Harlingen, Tx.

Se hacen virales las imágenes del cuarto frío de un restaurante de comida china en Harlingen, donde se aprecian presuntas condiciones insalubres al almacenar los alimentos; el dueño del lugar señala que las fotografías fueron tomadas por un ex empleado que no hizo su trabajo y tomó las fotos de manera premeditada, mientras que el Departamento de Salud inspecciona y no encuentra irregularidades.

En cuestión de minutos las fotografías se volvieron virales, tan pronto fueron publicadas en la cuenta de Facebook de un joven, al parecer ex trabajador del China Restaurant, localizado en la comunidad de Harlingen.

El propietario del restaurante dijo que él se preocupa por la salud de los clientes, y quiere un restaurante limpio, pero en un día ocupado, un ex empleado decidió no cumplir con esas instrucciones.

De acuerdo a lo señalado, el dueño del restaurante habría encarado al ex empleado, al que le reclamó por no mantener limpia el área, siendo entonces que el joven tomó las imágenes y las publicó en Facebook, terminando así su relación laboral.

El empresario señala que durante los últimos 18 años ha administrado dos negocios en Harlingen.

y que hace todo lo posible por tener todo en la mejor forma posible, en particular con la cocina.

El Departamento de Salud de Harlingen encontró las mismas imágenes en línea y decidió visitar el restaurante el lunes por la tarde.

"Inmediatamente enviamos a alguien e hicimos una evaluación", dijo Josué Ramírez, Director de Salud de la Ciudad de Harlingen, quien destacó: "no encontramos esas condiciones".

Según el informe de la ciudad, la comida fue encontrada separada y protegida. No había signos de moscas o cucarachas, calificando al restaurante con un 96 en su examen de inspección.

El dueño del lugar destacó que continuará brindando el mejor servicio y la mejor experiencia para sus clientes, que es lo que en verdad le importa.

