Niega ofensa a Yalitza Aparicio

Ciudad de México.

La cantante mexicana Yuri aseguró que profesar el cristianismo le impide criticar a la gente, por lo que rechaza las versiones que circulan sobre haber ofendido a Yalitza Aparicio.

La intérprete se mostró molesta en una conferencia de prensa cuando se le cuestionó respecto a la opinión que dio sobre el desempeño de la nominada al Óscar por su trabajo en la película Roma.

"De eso no te voy a contestar porque no vengo a hablar aquí de nadie y nunca más, lo digo públicamente, voy a hablar de nadie. Soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes (la prensa) para destruir gente, no señor", aseguró.

"El cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta no la voy a contestar porque ni es así".

SUS DECLARACIONES

En declaraciones a un programa de televisión en días pasados, la famosa dijo que no importaba el físico sino el talento|.

"Mucha gente dice que si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y con cuerpazo, y ella (Yalitza) es todo lo contrario. Eso quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento", comentó.

A las personas que trabajan con Yalitza les recomendó ser más accesibles.

"Vi algo de que no pudo recibirlos a ustedes (la prensa) y que le taparon su carita. Ojalá podamos saber más de ella, que nos pueda platicar su vida porque a ese tipo de artistas yo los admiro muchísimo y a ella mucho más.

"Sí me gustaría saber de ella porque puede ser un ejemplo para los demás", concluyó.