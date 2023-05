Abre su corazón

Con 76 años de edad, Olmos, famoso por su inolvidable papel en "Galáctica, Estrella de Combate" y también reconocido como fundador del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, se sinceró en una entrevista reveladora con Mando Fresko en su popular podcast "Mando & Friends".

Tras completar su última etapa de quimioterapia y radioterapia en diciembre pasado, Olmos, estadounidense de ascendencia mexicana, se encuentra enfocado en su proceso de recuperación y renovación.

"Quiero transmitir a ti, Mando, y a todos mis amigos, lo agradecido que estoy por tener la fortaleza para enfrentar esta batalla. Me encontraba en buena forma entonces, y lo sigo estando. Nadaré al menos una milla al día, incluso, a veces dos millas cada día, los siete días de la semana. Además, remaré y levantaré pesas", dijo Olmos en la entrevista.

El actor reveló los desafíos que enfrentó durante su lucha contra el cáncer, perdiendo más de 22 kilogramos, incluyendo una considerable cantidad de masa muscular.

"Hubo momentos durante los meses de tratamiento en los que mi cuerpo se rendía. No quería alimentarme a través de mi estómago. Los médicos tuvieron que garantizar que mi cuerpo recibiera 2 mil 500 calorías diarias. Fue una experiencia realmente dura y, en ocasiones, absurda".

Además, expresó su preocupación ante la incertidumbre de cómo sonaría su voz, una parte fundamental de su identidad como actor, después del tratamiento.

"Fue una experiencia que me transformó por completo, permitiéndome comprender la maravilla de la vida. He enfrentado situaciones que me han acercado a la muerte, pero esta estuvo realmente cerca." Edward James Olmos, Actor