Narran como pudieron vencer al coronavirus

Hasta ahora se han administrado cerca de 32 millones de dosis de vacunas contra este virus, en Texas más de 16 millones de personas están vacunadas, pero el porcentaje de inoculados en la población de jóvenes entre 12 y 17 años está muy por debajo del 50 por ciento.

Principalmente, la campaña está enfocada en este sector de la población debido a constante exposición que enfrentan a diario en la escuela y en su vida social.

Las autoridades de salud siguen recalcando que la vacuna contra el coronavirus sigue siendo la mayor protección para evitar el contagio de esta enfermedad.

La agencia está llevando a cabo anuncios en televisión, radio y plataformas digitales tanto en inglés como en español, en los cuales se pueden ver a personas explicando en sus propias palabras sus dudas iníciales, así como su decisión de cómo y cuándo v tomaron la determinación de vacunarse.

El Departamento Estatal de Salud llevará a cabo eventos al aire libre durante este mes para hablar con los padres y todas las familias sobre la importancia y la diferencia que hace vacunarse contra COVID 19.

ENFERMOS CUENTAN SU EXPERIENCIA

Un anuncio habla de una mujer contando su experiencia y otro de un hombre que le cuenta a la audiencia como fue su desconfianza inicial, pero también que lo hizo decidir a vacunarse.

"Quiero decirle a los padres que no se preocupen tanto por no vacunar a sus hijos, si no que piensen en los efectos que trae el hacerlo y me pondré como ejemplo, me enfermé el verano pasado con covid19, me puse muy mal y ciertamente desearía haber sido vacunada".

| Campaña concientiza a los jóvenes de la seguridad de la vacuna contra el coronavirus.