Nacho deja confort para ir con Huesca

El estratega mexicano fue presentado este jueves con su nuevo equipo, en la que es su primera aventura como entrenador fuera del País.

"Tenía el hambre de venir a Europa. Podía estar en México, en casa y con un buen contrato, pero prefiero venir y trabajar como sé, para no tener que recriminarme un día porqué no. Estuve tres años aquí con el Osasuna y tres con el Atlético. Fue de segundo (de Javier Aguirre), que no es lo mismo", dijo Nacho ante los medios presentes.

A pesar de ser la categoría de plata del futbol español, el ex DT de León sabe que la competencia no será sencilla.

"Estamos en una competición que está entre las seis primeras ligas del futbol mundial. Que tiene una exigencia muy fuerte. Y tenemos un camino muy largo en el que hay que saber llegar al final", sostuvo.

Espera que los jugadores del Huesca, que recién descendió de Primera a Segunda, tengan su sello característico.

"Intentaré contagiarles de esta hambre con el que vengo, y espero convencerlos", finalizó.