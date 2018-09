Muy juntitos

Ciudad de México

Luego del éxito que vino consigo con su álbum La Trenza, lanzado el año pasado, Mon Laferte se prepara para conquistar al público con un nuevo sonido.

Su nuevo disco, que verá la luz antes de que finalice el año, tiene como carta de presentación el primer sencillo titulado "El beso".

En entrevista, la cantante chilena explicó cómo fue hacer el video, que la llevó a unirse con un mexicano de una manera singular, y cómo fue grabar el disco de una manera que muchos artistas ya no acostumbran.

UNA PROBADITA

"´El beso´ es la probadita del disco que se grabó en julio en una toma, en Capitol Studios de Los Ángeles, el productor fue Omar Rodríguez (The Mars Volta)".

El video, que verá la luz este lunes, deja ver a una cantante sonriente, segura y muy sensual.

En él, Diego Luna acompaña a la artista en distintas escenas hasta que en cierto momento, ambos comparten un beso y al respecto de este trabajo, dijo:

"Yo creo que todo mundo ama a Diego. Aparte de que en el video, yo no se lo di (el beso), él me lo da a mí y fue bonito trabajar con él. Es super profesional, me sentí muy cómoda, una situación que podía ser un poco rara por estar arriba de una mesa bailándole a Diego Luna de manera sensual puede ser algo extraño o incómodo pero no, me sentí bien y me divertí mucho".

SUPERA RETOS

La intérprete explicó que este video le permitió aprender más sobre el movimiento corporal y, aunque le tiene miedo a muchas cosas, ella gusta de superar los retos que se le presentan.

Laferte destacó que aun cuando sólo se tomó unos meses de descanso desde su última gira, más que preocuparse por lo que pasa en su carrera, ella disfruta del momento que está viviendo.

"Me gusta mucho mi chamba, no siento que sea pesado... cuando voy a cantar, salgo del ensayo y se me quita el dolor del cuello. Componer canciones para mí es un goce, no es algo que me estrese".