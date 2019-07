Muestran Aislinn y Mauricio diseños en pareja

Yo soy fan de los abrigos de toda la vida y cuando me enteré de la colección me emocioné porque casi nunca encuentro lo que a mí me gusta en las tiendas. Además soy bastante cursi y tenía ese sueño guajiro de vestirme igual que Mauricio pero de una forma cool . Aislinn Derbez, actriz

Guadalajara, Jalisco.- Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann conforman una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo por demostrar su amor en redes sociales en todo momento y ayer sumaron un nuevo logro romántico desfilando en conjunto en Intermoda.

El matrimonio lució distintos atuendos en la pasarela de la nueva colección de abrigos de la marca mexicana Merkabá, con la que colaboró en los diseños de 12 piezas: seis para hombre y seis para mujer.

DESEO CUMPLIDO

De acuerdo con los actores, participar en el proyecto de la marca del diseñador Jaime Kohen, cuya venta de prendas estará disponible a partir de septiembre en la tienda en línea, fue algo que deseaban desde hace tiempo.

"Nos encanta la moda y conocemos a Jaime desde hace muchos años. Yo soy fan de los abrigos de toda la vida y cuando me enteré de la colección me emocioné porque casi nunca encuentro lo que a mí me gusta en las tiendas. Además soy bastante cursi y tenía ese sueño guajiro de vestirme igual que Mauricio pero de una forma cool", señaló Aislinn.

"Cuando empezábamos a diseñar platicábamos cómo podíamos salirnos de lo establecido o común en los abrigos, que usualmente suelen ser muy bonitos pero muy delgados, así que queríamos algo padre, pero que también cubriera del frío", agregó la hija del actor Eugenio Derbez.

SEGUIRÁN DISEÑANDO

Sobre la posibilidad de seguir diseñando prendas del gusto de ambos, Ochmann no lo descartó.

"Vamos a ver si nos va bien con esta colección, sí tenemos muchas ideas que se quedaron ahí y que todavía no logramos. Pero el chiste es que vaya bien", indicó el intérprete.

Aunque la colección incluye detalles y cortes distintos para hombre y para mujer, tiene en común el tipo de tela, botones y colores en las piezas.

El proyecto, que requirió una preparación de seis meses, también tiene prendas para tallas extra y curvy.