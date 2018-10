Muere Scott Wilson, actor que interpretó a Hershel en "The Walking Dead"

El actor, quien interpretó a Hershel Greene en la famosa serie, murió a los 76 años de leucemia.

La cadena AMC que producela serie lamentó en su cuenta de Twitter el fallecimiento del actor y dio el pésame a su esposa, amigos, familiares y fans.

"Scott será recordado como un gran actor y una persona aún mejor. El personaje que encarnaba en los muertos vivientes, Hershel, vivía en el corazón emocional de la serie..." señaló AMC.

Horas antes, los productores habían dado a conocer del posible regreso de Scott a "The Walking Dead", quien había desaparecido en la cuarta temporada.

Hasta el momento, familiares no han emitido algún comentario sobre la muerte del actor, sin embargo, sus amigos de la serie han recordado al intérprete de la siguiente manera: "la primera vez que me encontré con Scott Wilson, me dio un gran abrazo y me dijo que me había convertido en parte de su familia. Dijo que tenía la responsabilidad de cuidarlo. Me he esforzado mucho para hacerlo, Señor. Y continuaré. Lo prometo. Te veo en el otro lado, amigo", escribió el actor Khary Payton por medio de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el menor Major Dodson, actor de la misma serie estadounidens, dijo en esta red social: "en memoria de Scott Wilson, un amigo y actor extraordinario. Te vamos a extrañar".