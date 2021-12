Mötley Crüe vende su catálogo

La banda de metal Mötley Crüe se convirtió en la nueva figura musical en vender su catálogo.

Variety publicó que BMG pagó a la agrupación alrededor de 150 millones de dólares para hacer válido el trato, que incluye desde su disco debut, Too Fast for Love (1981), hasta su placa más reciente, “Saint of Los Angeles” (2008), lo mismo que grabaciones en vivo y compilaciones.