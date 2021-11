Mostrará 'Va por México' votos de Morena en Presupuesto de Egresos

"Lo que queremos es que se atienda una petición realista, clara, para que las y los presidentes municipales tengan recursos para atender a la gente y que le respondan a la gente, porque los vamos aa grabar cuando estén votando el presupuesto y cuando estén votando en contra de mejores apoyos para las y los mexicanos", indicó.

Moreno llamó a los más de 350 alcaldes y presidentes municipales que se dieron cita en San Lázaro a presionar por más presupuesto y a comunicar en cada uno de sus municipios los votos en contra de Morena y, con ello, contrastar el proyecto de la Oposición con el de los partidos oficialistas.

"Tenemos que comunicar en cada uno de nuestros municipios y dejar claro cada vez que Morena vote en contra de los programas que beneficien a las y a los ciudadanos, tenemos que decirlo en nuestros estados y en nuestros municipios", demandó.

El coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, acusó que el presupuesto 2022 estrangula a los municipios, de ahí que entre las acciones políticas que éstos llevarán a cabo se encuentra difundir que la falta de recursos para atender las necesidades de la población es responsabilidad de Morena.

"Están estrangulando a los municipios y corresponderá a ellos ejercitar acciones jurídicas o políticas, las políticas es decirle a sus ciudadanos que si no hay drenaje es culpa de Morena, que no hay más cobertura eléctrica es por culpa de Morena, que si no hay seguridad es por culpa de Morena, que si no hay buenas policías es culpa de Morena", adelantó.

En su turno, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió a los alcaldes informar a los ciudadanos de las localidades que gobiernan las razones por las que están solicitando más recursos para el Ramo 33, para carreteras y para fondos como el Minero, de Capitalidad y Metropolitano, que fueron eliminados al inicio de la actual Administración.

"Amigas y amigos alcaldesas, alcaldes, hay que estar pendientes por parte de ustedes para que en los próximos días puedan desplegar un conjunto de actividades que, como aquí bien se planteaba, hagan visible el por qué estamos peleando, por qué estamos exigiendo que se modifique el Presupuesto de Egresos", dijo.