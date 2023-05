Reincide AMLO, pese a advertencia de INE y TEPJF

El pasado viernes, el INE y el TEPJF aseguraron que el Jefe del Ejecutivo vulnera la equidad de los comicios de Coahuila y Estado de México, por algunos comentarios realizados durante su mañanera.

En consecuencia, las máximas autoridades electorales del País ordenaron el retiro de las expresiones vertidas por López Obrador en las que pidió el voto a favor de quienes apoyan las políticas de su Gobierno y apeló a sufragar en contra de opositores.

Las autoridades emitieron medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de normas legales ordenando al Presidente no repetir las conductas violatorias.

Este lunes, el político tabasqueño fue cuestionado sobre las resoluciones de los órganos electorales.

En respuesta, dijo desconocer qué parte de sus declaraciones resultan violatorias de la ley, pero de dijo dispuesto a retirarlas de sus redes y canales oficiales.

"No sé exactamente qué fue lo que dije y qué están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema, ya la gente cuando nosotros vamos, ellos van de regreso, se dan cuenta de todo, el pueblo está muy consciente", agregó.