Anaya lanza advertencia por "ocurrencia" para elegir a ministros

"¿El que sean electos los diputados y los senadores ha sido garantía de eficacia y honestidad? Claramente no", expresó el excandidato presidencial de Acción Nacional.

Anaya Cortés señaló que los ministros y los jueces deben juzgar de acuerdo con la Constitución y a las leyes, por lo que deben responder a la carta magna, "no a los partidos que los postulen o apoyen para ganar una elección".

Recordó que por ese motivo, prácticamente en ninguna parte del mundo se hace eso, excepto Bolivia.

"¿Y qué ha pasado en Bolivia con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo? Lo que pasó fue que aun cuando estaba claramente prohibido por la Constitución, permitieron que Evo Morales se reeligiera como presidente", expuso.

Dijo que en Bolivia, los ministros del Tribunal Supremo, que se eligen por voto popular desde el 2011, "pasaron por encima de su propia Constitución para darle la posibilidad de que se presentara a las elecciones cuantas veces quisiera".

"¿Hacia allá queremos ir? ¿Eso es lo que queremos para México? No sabemos quién será la próxima presidenta o el próximo presidente, pero está muy claro que eso no le conviene a nadie. Eso no le conviene a México", aseveró.

Ricardo Anaya consideró también que la SCJN debe mantenerse independiente y autónoma, pues "es la última trinchera de nuestra democracia".

"Si nos quedamos sin contrapesos, sin la posibilidad de echar atrás leyes injustas o contrarias a la Constitución, peligra nuestra libertad y nuestros más elementales derechos", concluyó.