Molesta participación de Rubén Albarrán en foro

Ciudad de México.-

"Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada", así comenzó el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, su participación en el Senado durante el foro sobre el machismo: "Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar".

El también activista aseguró que su saludo no intentó ofender a nadie, ya que su discurso se basó en el ensayo "Los Hijos de la Malinche" de Octavio Paz, publicado en el libro "El laberinto de la soledad".

ACLARA ´SALUDO´

"Por favor, no se ofendan, no lo tomen personal... no es a ustedes, trabajadores del recinto aquí, a quienes me dirijo. Vayan estas palabras a mis hermanas y hermanos que acompañan un proceso histórico, geográfico y cultural", comentó.

Aunque el cantante no tuvo la intención de ofender, el senador del PAN, Julen Rentería, criticó a través de su cuenta de Twitter a Morena por llevar "payasadas" al foro.

El legislador se refirió a Morena debido a que la organizadora de este evento, que además estuvo compuesto de otras tres mesas de debate, fue la senadora Citlalli Hernández.

"Desprecia las expresiones diversas; le parecen ´payasadas´. Senador: para opinar hay que conocer bien del tema y saber de qué se trata. Muestra su ignorancia", escribió el músico.