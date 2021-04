Módulos rápidos y lentos

Queremos vivir unos años más, es importante la vacunación a los adultos mayores, que no nos olviden, que bueno, que aprovechen la oportunidad”. Don Manuel, Testimonio

En el CETIS 131, ubicado en la colonias Las Granjas, hay poca gente, fila mínima, por lo que los abuelitos salen rápido.

Otro es el Auditorio Municipal, donde aunque se hacen una fila que llega hasta el panteón Valle de la Paz, avanza rápido, por lo que no hay tanta demora como ha pasado en otras sedes.

La sede del Gimnasio de la UAT fue el más conflictivo el día de ayer viernes, filas hasta el puente Los Gemelos, horas y horas tuvieron que esperar para poder vacunarse, hubo conflictos viales y conatos de violencia entre los automovilistas, todos querían pasar, algunos no respetaban y se trataban de meter a la fuerza.

De igual forma se hicieron largas filas en el Parque Cultural, y en el cuartel militar, caos en el primer día de vacunación.

En el gimnasio de la UAT, ciudadanos señalaron que no les querían aplicar las dosis, a quien no iban en automóvil, ya que era servicio al auto.

Los ciudadanos esperan que se mejore la organización, ya que la campaña de vacunación permanecerá hasta el 18 de abril.

VIVIR, NO MORIR

Adultos mayores de 60 años y más, que han visto morir a compañeros, amigos y vecinos, hacen llamado a la población para que se vacunen contra el Covid-19.

Desde muy temprano abuelitos acudieron a las diferentes sedes de vacunación, para aplicarse la dosis, que ya se había esperado por varios meses.

“Nos fue bien, que se vacunen si no se quieren morir, que se vengan”, dijo Simón Paz, habitante de la Jarachina Sur, que salió muy contento del Auditorio Municipal.

“Hay quien dice que es mentira la pandemia, pero hemos visto lo que ha pasado y aun no creemos, yo sí creo, porque he visto compañeros, amigos, vecinos que se han ido, también les ha valido porque le dije (a un amigo) ya estás trabajando y te acabas de enfermedad, dijo un amigo que ya se sentía bien, pero de rato cayó y ya no se levantó, yo si me cuido”, dijo Manuel de la Cruz colonia, Loma Real.

Don Manuel acudió junto con su esposa, se vacunaron y salieron muy contentos del CETIS 131 en la colonia Las Granjas.

“Queremos vivir unos años más, es importante la vacunación a los adultos mayores, que no nos olviden, que bueno, que aprovechen la oportunidad, queremos vivir unos años más, es beneficioso para toda la población”, recalcó.

“Ya me vacunaron, no me dolió nada, que todos los abuelitos vengan, es muy importante, no me ha dado covid, el señor de la esquina de mi casa si se murió, pero yo no, yo estoy aquí”, expresó Aurelio Benavides Dávalos, del ejido los Cavazos.

Desde las 5:00 de la mañana muchos abuelitos llegaron a las sedes, dispuestos a vacunarse, con el objetivo de poder avanzar ante la pandemia.

Buena organización y vacunación ágil se registró en el primer día de la aplicación del antídoto.

Por la mañana había filas, pero por la tarde poca gente acudió a los módulos de vacunación.

