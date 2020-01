Míchel González valora triunfo ante el Pachuca tras las críticas a Pumas

El entrenador de Pumas de la UNAM, el español Míchel González, valoró el triunfo de este domingo contra Pachuca por 2-1 en el inicio del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX tras las diversas críticas que rodearon al club en las últimas semanas.

Sabe que afectó el no clasificar a la Liguilla pasada y que dieron de qué hablar por los fichajes que se hicieron, pero hoy respondió gente como el estadounidense Sebastián Saucedo y el canterano Marco García, quienes hicieron los goles de la victoria en CU.

"Un partido realmente clave para nosotros porque intentamos por todos los medios sacar un resultado positivo y además hubo buenas connotaciones para el equipo. Hoy los jugadores han honrado la camiseta de Pumas en este momento que había especulaciones sobre el equipo".

Destacó el accionar y la actitud de los refuerzos que vieron actividad y se congratuló por el debut y anotación de Marco García, de quien opinó: "en ese cuerpo chiquito es un hombre con gran cerebro, no sólo metió el gol, entendió lo que había que hacer en el campo".

Una vez más fue claro y señaló que hoy en día no cuenta con un jugador que haga muchas diferencias y el sostén económico que poseen otros clubes, por lo que, apuesta a la unión, garra, intensidad, ser competitivo, para sacar adelante este nuevo certamen.

"Esto es competir, va a haber días que juguemos a este nivel y no ganemos". Debemos entender que nuestros jugadores sufriendo, pero sabiendo lo que es Pumas nos acerquen a ese desfase económico (con otros clubes)", declaró.

Subrayó: "No estamos en una época que tengamos jugadores que marquen mucha diferencia", pero reiteró que pese a todas las adversidades no habrá excusas para que los felinos no luchen en busca de un pase a la Liguilla.

Por otro lado, dio a conocer que el defensa argentino Nicolás Freire se encuentra lesionado de un esguince en la rodilla y no quiso hablar de elementos como el chileno Felipe Mora y el paraguayo Juan Iturbe, quienes apuntan a salir del club auriazul.

"Es un día para celebrar, diga lo que diga a lo mejor se malinterpreta, lo que queda hoy es el triunfo de los jugadores", manifestó Míchel González.