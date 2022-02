Michael Jordan, la leyenda del basquetbol, cumple 59 años

En la última época como colegial, Mike fue elegido para ser parte de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, donde obtuvo su primera medalla de oro.

En ese mismo año fue seleccionado para ser jugador profesional dentro del equipo de los Bulls de Chicago.

La hegemonía de Chicago

Su primera campaña, con el número 23 en su espalda fue espectacular, sobresaliendo en cada partido y siendo nombrado como Novato del año. Las siguientes campañas el nivel de Jordan y los Chicago Bulls comenzaron a subir como la espuma, a la altura de estar ya disputando playoff y finales.

En 1988 el originario de Brooklyn obtuvo la distinción de MVP, el Mejor Jugador de la Temporada, pero no pudo consagrarlo con un título ya cayeron en semifinales ante los Pistones de Detroit de Isiah Thomas.

La revancha para Jordan llegó en 1991, con nuevos jugadores entre ellos Scottie Pippen y Phil Jackson como entrenador, la dinastía de los Bulls de Chicago empezó a escribir su historia de la mano de Mike al derrotar, primero en las semifinales a los Pistones y posteriormente en las finales a los Lakers de Los Ángeles, de "Magic" Johnson y así "MJ" conseguía su primer campeonato de la NBA.

Para las campañas de 1992 y 1993, Jordan y sus Bulls dominaron la NBA, no había equipo que les derribara y consiguieron dos títulos más. Cabe señalar que durante la campaña del segundo campeonato de los Chicago Bulls, "MJ" participó en las Olimpiadas de Barcelona, junto con un mar de estrellas de la NBA en las que destacaron como "Magic" Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Patrick Ewing, entre otros, se alzaron con la presea dorada. Nombrándolos como el "Dremteam".

La incursión al beisbol y su regreso a la duela

En 1993, teniendo el mundo a sus pies, la vida de Michel Jordan dio un giro inesperado, el asesinato de su padre lo motivó a dejar las duelas. Durante ese periodo "Air Jordan" probó suerte con otro deporte que no desconocía y que practicó en su adolescencia, el béisbol, jugando para los Medias Blancas de Chicago.

En 1995 "Su Majestad" regresó a las duelas con los Bulls, pero usando ahora el número "45", en esa campaña con un "MJ" en un nivel no óptimo logró llevar a las semifinales a su equipo.

En la temporada 1996, con el regreso a su dorsales el mítico y famoso "23", Michel Jordan volvió a escribir una historia ganadora, dándole otro triple campeonato a los toros de Chicago (1996, 1997 y 1998), sumando seis coronas de la NBA para esta franquicia. Luego del último campeonato, la salida de Phil Jackson y de otros jugadores claves, Jordan anunció su segundo retiro del basquetbol.

Para 2001 regresaría a las canchas, pero esta vez con los Wizards de Washington, sin mucho que rescatar, Mike sólo jugó hasta 2003 dándole fin su carrera como basquetbolista.



El documental "The Last Dance" revive su historia

En abril del 2020, la plataforma Netflix estrenó el documental "The Last Dance", sobre la vida de "MJ". El proyecto incluyó la revisión de 10 mil horas de material archivado, incluidas 500 horas de cintas exclusivas de NBA. También cuenta con entrevistas con 106 personas, incluidos los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama.

La serie, dirigida por JasonHehir ("TheFabFive," "The '85 Bears," "AndretheGiant"), relata la historia de uno de los equipos más exitosos e icónicos de la historia del deporte, Michael Jordan y los Bulls de la década de 1990, y destaca imágenes nunca vistas de la temporada 1997-1998, mientras la organización buscaba su sexto campeonato en ocho años.

Los impactantes números de Jordan

- 6 veces campeón de la NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

- 6 veces MVP de las finales

- 5 veces MVP de la Temporada (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

- 14 veces All-Star 2 medallas de oro olímpicas (Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992)

- Mejor Defensor del Año (1988)

- Rookie del Año (1985)

- Más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos, con 842

- Mayor promedio anotador en finales, 40,1 en la temporada 1993

