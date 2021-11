México, entre los peores países en dominio del inglés

De acuerdo con el Índice de Dominio del inglés, un estudio de Education First (EF), se evaluó el idioma a más de dos millones de personas en 112 países, a través de un examen y el resultado arrojó que México ocupa el lugar 92 entre estos países.

Esto quiere decir que está en un nivel de competitividad "muy bajo" en el idioma con un puntaje de 436, contra 663 de puntaje que obtuvo de Países Bajos, en el primer lugar en competitividad "muy alta".

"No podríamos pensar que cuando tenemos un país con frontera con Estados Unidos y que de alguna manera somos potencia dentro de Latinoamérica, no se domina el idioma (...) tiene que ver los pocos planes educativos que no han traído ningún tipo de mejora en cuanto al inglés", dijo Tannia Domenzain, directora de Marketing y Desarrollo de Negocios de EF en México.

Pese a esto, señaló que a nivel nacional Jalisco se posiciona en el primer estado con un mejor dominio del idioma inglés, por encima de Querétaro, Baja California Sur y Nuevo León.

Incluso, según el estudio, Guadalajara es la mejor ciudad en el país en dominio del idioma inglés, le siguen Monterrey, Ciudad de México y Tijuana.

Tannia Domenzain mencionó que esto se debe a la llegada de inversiones extranjeras al estado y el posicionamiento de empresas tecnológicas y corporativas globales, lo que representa mejores oportunidades laborales para los habitantes.

"Por lo mismo, hay mucho interés de las personas en aprender y mejorar el idioma, eso sucede en las grandes capitales mundiales y por eso, en la mayoría de los casos, esa es la principal razón del por qué la puntuación es mucho más alta en ese tipo de lugares", expresó.

Destacan

Jalisco, estado con mayor dominio del inglés a nivel nacional

1. Jalisco

2. Querétaro

3. Baja California Sur

Guadalajara, ciudad con más competitividad del idioma

1. Guadalajara

2. Monterrey

3. Ciudad de México