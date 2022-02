Messi, CR7 y otras historias de amor

Luis Suárez cruzó el océano, literalmente, por el amor de su vida. A los 15 años es difícil tomarse en serio las promesas de un adolescente enamorado, pero el "Pistolero" ya mostraba el tesón al caminar 24 kilómetros para ir a la casa de su novia Sofía Balbi en la localidad de Solymar, Uruguay. No imaginaba que poco después tendría que recorrer casi 10 mil 300 kilómetros para visitarla, debido a que se mudó a Barcelona por problemas económicos de sus padres. Luis, quien ya se asomaba como una promesa del Nacional de Montevideo, entendió que la única forma de acercarse a ella era jugar en Europa, por eso no dudó en firmar a los 19 años con el Groningen pese a que ni sabía de la existencia del club neerlandés. Hoy Suárez y Sofía son padres de Delfina, Benjamín y Lautaro. Se casaron en 2009 y una década después renovaron sus votos de amor.

LIONEL MESSI Y ANTONELLA ROCUZZO

El siete veces Balón de Oro, premio que reconoce al mejor futbolista del mundo, mostró que en el romance también tiene jugadas maestras. Lionel Messi había sido flechado desde los 9 años por Antonella Roccuzzo, prima de Lucas Scaglia, uno de sus mejores amigos y con quien compartía la pasión por la pelota en las inferiores de Newell's Old Boys. A finales de 2000 llegó la separación, cuando Leo viajó a Barcelona para convencer al club de que, a cambio de sus servicios, pagaran el tratamiento para el déficit de la hormona del crecimiento. Messi nunca olvidó a Antonella. Cuatro años después, reseña la revista Vanity Fair, regresó a su natal Rosario para consolarla tras la trágica muerte de su mejor amiga. Desde entonces fortalecieron los lazos. Se casaron en junio de 2017. Son padres de Thiago, Mateo y Ciro.

IVAN RAKITIC Y RAQUEL MAURI

La noche del 27 de enero de 2011 pudo ser una más en la vida de Ivan Rakitic, pero todo cambió. Era la víspera de su firma con el Sevilla. Acudió al bar del hotel por un trago, en donde conoció eso del amor a primera vista. Se prometió casarse con la camarera, Raquel Mauri. Rakitic hablaba serbocroata, alemán, francés, italiano e inglés, pero no español, así que le costó muchos meses llegar a sostener una conversación decente con ella, quien siempre rechazaba, por motivos laborales, una invitación a salir. Pudo más la perseverancia del jugador, incluso cuando dejó el hotel y sólo regresaba por una taza de café con tal de ver a Raquel. Consiguió una cita. Hoy son padres de Althea y Adara. "Eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue más duro que ganar la Liga de Campeones. y casi la misma duración", describió en The Players Tribune.

CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

"Yo llegaba en autobús y me regresaba en Bugatti", narra Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en su documental "Soy Georgina", de Netflix. De vendedora de Gucci a pareja del futbolista más codiciado del planeta, gracias a aquella tarde cuando pese a finalizar su turno tuvo que quedarse tiempo extra para atender a una clienta. Ese fue el guiño del destino porque al abandonar la tienda se cruzó con CR7. Risas tímidas, intercambio de miradas, click. En 2016 comenzaron su relación. Cristiano es padre de Cristiano Junior y de los mellizos Eva y Mateo. Hoy presume su familia con Georgina Rodríguez, con quien concibió a Alana Martina en noviembre de 2017 y con la cual espera gemelos. Ella, argentina de nacimiento, es empresaria, modelo e influencer, pero también tema de conversación gracias a aquel encuentro fortuito en la tienda de Gucci.

PIQUÉ Y SHAKIRA

"Un mojito/ dos mojitos/ mira qué ojitos bonitos/ me quedo otro ratito", reza la canción "Me Enamoré", de Shakira, dedicada al inicio de su relación con Gerard Piqué. Se conocieron en un restaurante de Madrid en 2010, previo al Mundial, como narró la colombiana en El Hormiguero. Ella alistaba su participación para un festival de música y él para uno de futbol. Tiempo después, él prometió llegar a la Final del torneo en donde la colombiana cantaría el "Waka Waka". "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", dijo Piqué a L'Esportiu. Hoy son padres de Milan y Sasha. "Contigo yo tendría 10 hijos/ empecemos por un par/ solamente te lo digo/ por si quieres practicar", canta Shakira en "Me Enamoré".