Por la justicia alimentaria de los hijos; Laura Pérez Castañeda

El Mañana / Staff.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Laura Pérez Castañeda, activista social e integrante del colectivo Ley Sabina en la entidad, platicó sobre la creación de esta Ley, la aplicación de esta y como se ha avanzado actualmente en este tema de deudores alimentarios.





Antes que nada ¿Qué es la Ley Sabina y a que se refiere?

Es una reforma de ley aprobada en el Senado en marzo del 2023, en donde se aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, que busca castigar penalmente a los deudores alimentarios, esta ley fue impulsada por Diana Luz Vázquez, mamá de Sabina, fue la que encontró un primer camino para empezar a poner orden a todo este tema y hacer un mundo más justo para las mujeres y las infancias, con el objetivo de castigar a los deudores alimentarios de manera civil y penal. Estamos hablando de derechos humanos básicos, como derecho a la alimentación, derecho a la salud y a la educación.





Explícanos el tema de deudores alimentarios, ¿Porque se da este fenómeno y desde cuándo?

Es un tema que nos importa muchísimo a las mujeres, pero nos impacta a la sociedad en general, en el país somos alrededor de 52 por ciento mujeres, hay una gran cantidad de mujeres que estamos en el mundo laboral, somos más del 45 por ciento, hasta 2023, bajo este preámbulo esto habla del impacto económico que tiene la mujer en nuestro país.

Pero que además es importante mencionar porque muchas veces han tenido que desarrollarse por necesidad, porque es el único sustento de la casa, entonces ahí es cuando se complica, porque tenemos que hacer el trabajo de proveedoras, no sólo para ella misma, sino para sus hijos, hay quienes tienen hasta 6 hijos, el problema de deudores alimentarios es enorme en todo el país, además a través de muchas generaciones, es un problema transgeneracional que obviamente no se iba a resolver solo y que por eso ahora se le está atendiendo de manera colectiva y a través de la Ley Sabina, ya que es un problema tan grande pero que además es un problema que solapa mucho la sociedad, la familia del deudor alimentario, el mismo gobierno, muchas veces hasta en el trabajo son solapados, asignándoles ante el IMSS salarios menores a lo que realmente reciban.





En el caso de las mujeres, ¿denuncian a sus deudores?

Muchas de la veces las mujeres se abstienen de denunciar, porque desconocen, otras veces por miedo, otras veces por falta de recursos, o por falta de datos, por que la ley te pide que para denunciar se sepa donde trabajar el deudor, cuánto gana, muchas veces se esconden, entonces se carecen de esos datos, otras veces no trabajan o no trabajan con Seguro Social para no ser detectado, entonces hay una gran cantidad de artimañas de las cuales se valen para hacer muy compleja la situación de una madre autónoma para poder defender sus derechos y los derechos de sus hijos.





¿El abandono alimentario es un delito?

Sí es un delito, el abandono alimentario es un delito, entonces se busca que se castigue como tal, es un delito como robar, violar, golpear, como cualquier otro delito, entonces aquí lo que tenemos que hacer como sociedad es educarnos, como en cualquier otro delito denunciar, pero todavía porque el delito se está cometiendo en contra de las personas más vulnerables que tenemos en la sociedad, que son los niños, los menores, que necesitan todo para poderse desarrollar, entonces es bastante cobarde este crimen y estamos por eso haciendo la labor de concientización todo el tiempo, de brindar información, acompañamiento para que todas las mujeres que estemos pasando por esto, podamos enfrentar de la manera legal correcta como corresponda.





¿Hay mayor incidencia en edad en este delito?

Muchas de las mamás autónomas son muy jóvenes, entonces también la inexperiencia hace que sea más vulnerable la mujer, en ese sentido y en cuanto al tema de fuerza laboral forzada, hay una gran cantidad en mujeres, esto debido a la falta de paternidad responsable, esto solo en cifras de los trabajos regulares, pero hay una gran cantidad de mujeres que se mantienen en el comercio irregular precisamente porque se vuelven jefas de familia, se vuelven la única fuente de ingreso para una familia.





¿Como están las cifras a nivel Estado sobre deudores alimentarios?

Se tienen alrededor de 3 mil 775 expedientes en materia civil sobre deudores alimentarios, este tema se puede abordar también desde el punto de vista jurídico civil, pero también hay una parte penal y en ese sentido este tipo de casos se desahogan tanto en juzgados de lo familiar y en unidades investigadoras de las fiscalías de justicia en este caso el de Tamaulipas, por lo tanto esta cifra corresponde al estado de Tamaulipas sumando los civiles como los penales.





¿En que consiste el padrón de deudores alimentarios?

Este registro se está llevando por estado de la República, por eso es importante que denunciemos, porque para poder poner a un deudor alimentario se pide que haya una sentencia del juez, donde se le pone a él, este pago de pensión alimenticia y que además después de eso existe el incumplimiento o abandono moral que es a partir de tres meses de que el deudor no mantiene a sus hijos, cuando ya se tiene este período de tres meses de abandono moral, entonces ya se puede pedir que esta persona entre a registrarse en el padrón de deudores alimentarios y eso es importante porque si están en este padrón no pueden acceder a ningún cargo público, alguien que no tiene responsabilidad con los hijos, no puede tener responsabilidad con la sociedad, además de que no pueden tramitar pasaporte ni licencia de conducir.





¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una mujer que es víctima de este delito?

En teoría no se necesita un abogado para este tipo de denuncias pero es muy difícil hacerlo, entonces sí se recomienda que se tenga un abogado que represente durante el juicio, se necesita primero que nada poner una demanda por abandono de obligaciones alimenticias, una demanda por pensión alimenticia, para esto la ley te pide que tengas el nombre del deudor, el lugar donde trabaja, esto se tiene con el número de Seguro Social y los documentos que acreditan el parentesco, como las actas de nacimiento de los niños, el domicilio, la madre debe demostrar también que se está haciendo cargo de los hijos, de la educación con las constancias de estudio correspondientes.





Por último ¿cómo estamos en ese sentido a nivel Reynosa?

En Reynosa aún no se echa a andar este registro de deudores y es una de las fuertes labores que estamos impulsado, que ya se habrá que ya se tenga, por ejemplo Guanajuato ya lo tiene, Veracruz ya lo tiene, hay muchos lugares de nuestro país que ya cuentan con este padrón, entonces necesitamos saber que pasa aquí en la entidad porque todavía en Tamaulipas no tenemos el registro, el padrón de deudores alimentarios y para cuando se habrá este padrón necesitamos que todas las madres que estén en condición de madres autónomas y de abandono de obligaciones para con sus hijos por parte de sus progenitores, tenga ya una sentencia para que se pueda continuar con los demás trámites y que bueno estas personas se les termine por cumplir con su responsabilidad, porque ese es uno de los objetivos que tiene la ley finalmente.