Mejora Twitter resultados, no pronóstico de ventas

Nueva York, Estados Unidos.

Twitter Inc dio un mediocre pronóstico de ventas para el primer trimestre y reportó un crecimiento moderado de usuarios, aunque en el 2018 logró su primer año completo de rentabilidad.

Los ingresos serán de 715 millones a 775 millones de dólares en el periodo, dijo este jueves la compañía con sede en San Francisco. Los analistas, en promedio, proyectaban 766.1 millones, según datos compilados por Bloomberg.



La compañía de medios sociales también informó una disminución en los usuarios activos mensuales, aunque comenzó a reportar usuarios activos a diario y mostró un crecimiento en esa métrica. Las acciones cayeron alrededor del 7 por ciento en las primeras operaciones.



Twitter ha incrementado sus esfuerzos para reducir el abuso en su plataforma y erradicar las cuentas falsas y las malas elecciones, problemas que han limitado el crecimiento de los usuarios en un mercado competitivo de publicidad digital.



"Hay mucho que podemos hacer dentro del producto que puede crear una experiencia mucho mejor para los usuarios del servicio", dijo el director ejecutivo, Jack Dorsey, en una llamada con analistas. "Creemos que este es un factor de crecimiento a largo plazo para nosotros. La gente viene a Twitter no solo para ver lo que está sucediendo, sino también lo que la gente piensa sobre lo que está sucediendo".



Los usuarios diarios aumentaron un 9 por ciento en el cuarto trimestre, a 126 millones, una medida que los inversionistas han estado solicitando como un mejor indicador de la popularidad del servicio. La tasa de crecimiento también fue del 9 por ciento en el tercer trimestre y había aumentado un 12 por ciento en el cuarto trimestre del 2017, según la compañía.



Los usuarios activos mensuales promediaron 321 millones, disminuyendo en 9 millones respecto al mismo periodo del año anterior y cayeron en 5 millones respecto del tercer trimestre.



Twitter dijo a los inversionistas el último trimestre que la métrica probablemente continuaría disminuyendo a medida que la compañía limpia la plataforma para eliminar el spam y las cuentas sospechosas. La compañía dijo que ya no informaría el número de usuarios activos mensuales después del primer trimestre.



Los números parecen indicar que la audiencia general de Twitter no está creciendo, aunque está persuadiendo a los usuarios existentes para que vuelvan a la plataforma con más frecuencia.



Twitter también especificó que su cálculo de usuarios activos diarios captura usuarios "monetizables", que no son comparables a los números de participación actuales de otras compañías de medios sociales que incluyen personas que no ven anuncios.



Para aumentar la participación, Twitter ha simplificado la experiencia del usuario y ha facilitado que las personas encuentren contenido relevante y cuentas a seguir. La compañía también está experimentando con cambios que harían que la red social se sienta más como un servicio de chat, en un esfuerzo por hacer que las conversaciones sean más fluidas.



A pesar de su mediocre crecimiento de usuarios, la salud financiera de Twitter mejoró después de años de pérdidas.



Las acciones de la compañía aumentaron un 35 por ciento en los últimos 12 meses hasta el cierre del miércoles, ya que los inversionistas se mostraron optimistas sobre la capacidad de Twitter para atraer a más anunciantes al servicio, que se ha beneficiado de nuevos formatos como el video.



Las ventas en el cuarto trimestre aumentaron un 24 por ciento, a 908.8 millones de dólares, superando la estimación promedio de los analistas de 867.1 millones.



La ganancia, excluyendo algunos costos, fue de 31 centavos por acción, en comparación con la estimación promedio de 25 centavos.



La compañía dijo que los costos aumentaron principalmente debido a la contratación y los gastos relacionados con el contenido de video y la infraestructura.



En el 2018, Twitter aumentó su plantilla global en un 16 por ciento en 2018, finalizando el año con más de 3 mil 900 empleados.