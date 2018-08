"Corremos riesgo cada vez que viajamos, ya sea en automóvil o cuando viajamos lejos, él no tuvo la certeza y la fortuna de tener esa seguridad". Rey David Hernández Aguilar, portero del equipo.

"Simplemente que estos hechos no pasen desapercibidos, que lo que pasó sirva para mejorar las condiciones de todos los deportistas en general, de la población en general, que exista mayor seguridad". Alejandro Rivera, del Club Real San Cosme.





Lo recuerdan como un chico alegre, inteligente, estudioso, buen compañero, que siempre estaba sonriendo, disciplinado y daba el mejor esfuerzo.

Christian Humberto Suárez Hernández, era conocido como "El Capi", jugador del Club Real San Cosme de la Liga TDP de la tercera división.

Después de su último partido publicó: "Me voy con un gol". Los integrantes del equipo no llegaban a sus hogares, cuando se enteraron de la noticia, aun no lo asimilan.

La mayoría de los jugadores venían en el camión, pero Christian y si familia, venían siguiéndoles el paso, atrás, el infortunio de la vida, los separó, llevándose al menor y a su madre.

Apenas se conoció la noticia y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), lamentó el deceso del deportista.

Alejandro Rivera, del Club Real San Cosme o conocido como Valle Hermoso FC, comentó que tenía años queriendo que Christian jugara con ellos, hasta que se dio la oportunidad, más de 10 años invitándolo a jugar y hace tres meses que inició el proyecto hablaron con su papá, por lo que se vino a jugar al equipo.

Recuerda que estaba bien contento porque que iba a estar en un equipo profesional, apenas iba a debutar, era uno de los medianos que le llaman en el equipo, era titular indiscutible, acababa de meter su gol, en el último partido que tuvieron.

"En un partido contra gavilanes a los cinco minutos salió lesionado de la muñeca, pide que se le entablille, segundo tiempo, era amistoso, volvió a reingresar, jugo como un líder que era terminando el partido nos dimos cuenta de que era una fractura, estuvo fracturado el chico, ahí demostró su liderazgo, toda su fuerza y todo lo que le inyectaba al equipo", expresó.

Tanto la directiva y compañeros del equipo, piden a las autoridades brindarles seguridad, ya que son familias y jóvenes que se trasladan para fomentar el transporte

"Se nos está brindando el apoyo para ver como son los traslados de aquí en adelante, no solo con nosotros, sino con los demás equipos, como se nos va apoyar para mantener a los chicos y hacer deporte, no hacemos otra cosa más que deporte, simplemente que estos hechos no pasen desapercibidos, que lo que pasó sirva parta mejorar las condiciones de todos los deportistas en general , de la población en general, que exista mayor seguridad", dijo.

SE LE TRUNCÓ SU FUTURO

Leonel González, auxiliar técnico del equipo, lamentó que se le haya truncado el futuro al menor, ya que era un profesional, viajaba de Reynosa a Valle Hermoso todos los días para entrenar y jugar.

"En el último juego el dio una plática de medio tiempo como capitán y al final otra, nos quedamos con eso de el, siempre fue muy disciplinado, de no creerse, aun no llegábamos a nuestras casas, después del juego cuando recibimos la noticia, nos dejó en shock a todos, y no lo creemos a un", expresó.

El auxiliar técnico, pidió a las autoridades apoyo para que todos los deportistas tengan la certeza de poder acudir a sus partidos o entrenamientos.

"Que no quede en vano, que la seguridad nos apoye más en los viajes que vamos a tener toda la temporada, son muchos y todos salimos con el riesgo, no solamente nosotros, sino los otros equipos, me preocupa porque la mayoría son chavos de 17 y 18 años y los papás los tienen que dejar con nosotros, traer toda la responsabilidad de estos jóvenes", dijo.

LE DEDICARÁN CADA PARTIDO

Rey David Hernández Aguilar, compañero de Christian y portero del equipo, explicó que no lo asimilan y aseguró que siempre estará con ellos en el corazón y en el alma, en cada partido.

"Corremos riesgo cada vez que viajamos, ya sea en automóvil o cuando viajamos lejos, solo se pide que se ponga un poco más de seguridad, el no tuvo la certeza y la fortuna de tener esa seguridad, nosotros queremos tener, estar seguros cuando viajemos, pedimos seguridad", dijo.

En su caso tenía poco tiempo de conocerlo, pero llegó a ser importante en su vida, dormían juntos, recuerda que jugaban baraja, bromeaba y siempre estaba contento.

"Lamentablemente se nos fue y no podemos hacer nada, más que echarle ganas y dedicarle cada partido a el, siempre, en cada gol, era una gran personal, de los mejores compañeros que he tenido, siempre dedicado, nunca renegaba, siempre era creativo, simpático, siempre lo vamos a recordar como era", apuntó.