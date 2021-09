Mayrín Villanueva encabeza nueva versión de "Mirada de mujer"

"No tengo el recuerdo y no la vi recientemente, sólo tenía en mente la historia y la presencia de Angélica Aragón. Al momento de estar grabando hice mi propia versión con lo que me dieron de herramientas", recuerda la actriz.

"Yo nunca la vi, pero mi mujer si se la sabe y ella era quien tenía esa referencia, yo sólo vi cosas para tener mejor contexto", apunta por su parte el actor.

"Si nos dejan" se presentó esta mañana en la capital española como parte de Iberseries Platino Industria, donde se reúnen creativos de esta país y Latinoamérica para hablar de proyectos próximos a ser lanzados o buscado coproducciones.

Alexis Ayala encarna al tercer integrante de la telenovela que agregó elementos actuales para modernizarla, como una adolescente metida en los videojuegos.

"Al final todavía se sigue viendo que cuando un hombre anda con una mujer más joven no pasa nada, se ve como logro, pero al revés es cosa no aceptada. Aquí es aceptar que se está enamorada de un hombre más joven, pero se habla de machismo y pensando que si a una mujer le ponen los cuernos no pasa nada porque (el marido) sigue en casa, a mi personaje lo apoyan sus hijos aunque luego es doloroso ver que si los educaste viendo cómo abusaban de la mujer, pueden hacerlo", expresa Mayrín.

Si nos dejan es una producción de 80 episodios que fue grabada a dos cámaras y en una casa real, con muchos exteriores.

Susana Dosamantes, Isabel Burr, Alex Perea, Carlos Said, Scarlet Gruber y Gabriela Spanic forman parte del elenco.