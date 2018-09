Marco no distrae a Cardozo

Guadalajara, Jalisco

José Saturnino Cardozo, técnico del Guadalajara, aclaró este jueves que la posible llegada de Marco Fabián como refuerzo para el equipo, no es algo que le quite atención de lo que pretende en la Liga.

"Mi cabeza no está viendo o pensando en un refuerzo, yo estoy pensando en mejorar el funcionamiento colectivo, la verdad es que no me preocupa ni me ocupo de eso porque para eso está José Luis, está Amaury que ellos son los que hablan con los jugadores", aclaró el pastor paraguayo de las Chivas.

Apenas el lunes José Luis Higuera, director general de Chivas, reveló que está en la búsqueda de traer regreso al mediocampista, tras su frustrada contratación en el futbol de Turquía.

Sin embargo, Cardozo consideró que el canterano Alan Cervantes podría realizar la función de Fabián en su actual plantilla.

"Si viene, bienvenido, sino, también. Nosotros estamos bien", detalló el técnico rojiblanco.