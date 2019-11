Marcelo Ebrard rechaza tensión con EU por asilo a Evo Morales

NOTICIAS RELACIONADAS "Yo di la instrucción de dar asilo a Evo Morales", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Canciller expresó que la relación entre ambas naciones pasa por uno de los mejores momentos en los últimos años basada en el respeto mutuo.

"Eso determina que la relación entre ambos países no se basa en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas, hay muchos casos, migración es uno, armas es otro, nuestras posiciones por diferentes eventos políticos por lo tanto no espero ningún reclamo de la decisión que ha tomado México sobre este asilo, no lo hemos tenido y no lo esperamos", dijo.

El titular de diplomacia mexicana incluso descartó el que México reciba a Evo Morales vaya a interferir en la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No le veo relación. Don dos esferas la de la política exterior de México y la esfera del último tramo del Tratado que no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido ni hará un criterio basado en ese criterio, porque si así fuese no habría una buena relación", dijo.

Recordó que Estados Unidos sabe que México tiene como país un peso y lo vamos a defender. "La base del éxito no es la sumisión. Hay países muy sumisos que les ha ido re mal. La base del éxito de México es el respeto".