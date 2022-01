Majo Aguilar pinta su raya con su prima

Y aunque ambas se dedican al regional mexicano, a decir por la hija de Antonio Aguilar Jr., sus estilos son diferentes.

"Todo el tiempo me están comparando con mis primos (Ángela y Leonardo). Aunque (los medios) primero empezaron comparándome con otros cantantes de mi generación. Con la hija de Alejandro Fernández (Camila), con su hijo (Alex)", contó la intérprete del tema "No Voy a Llorar".

"Vi a Leonardo y me dijo: Ya me tienen aburridísimo (con las comparaciones), todo el tiempo me preguntan que si nos llevamos bien o mal. Le dije que yo pensaba que nada más me preguntaban eso a mí".

Majo tampoco le da mucha importancia al tema porque entiende que es normal al pertenecer a una familia de estrellas de la música como sus abuelos paternos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Aunque también tiene claro que cada uno tiene su esencia y personalidad.

"Curiosamente, no me preguntes por qué, pero somos muy diferentes", aseguró la artista de 27 años, "traemos los mismos valores, la misma escuela de educación, pero somos diferentes de cómo llevamos nuestras carreras, cómo nos vestimos y de lo que cantamos. Todo. Yo siempre he dicho que hay lugar para todos".

Quizá algún día las primas Aguilar coincidan no sólo en las entregas de premios, tal vez hasta en alguna categoría, pero ni le quita el sueño ni le preocupa porque Ángela ha trabajado mucho desde muy chiquita para llegar al lugar en el que está y Majo hace lo propio.

Mientras Ángela y Leonardo tienen el respaldo total de su padre en sus carreras, incluso se presentan juntos en el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, Majo, quien es novia de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, desarrolla su carrera de manera independiente.

Su padre, dijo, nunca se ha involucrado en su proyecto, excepto cuando ella le solicita algún consejo.

"Lo que suceda en mi carrera es cien por ciento mi responsabilidad, hasta (mi disquera) Fonovisa y mi representante Óscar Flores, todos tienen un peso importantísimo en mi proyecto, pero saben que la persona que tiene la última palabra soy yo. Si me va bien fue mi onda, si me va mal, fue mi decisión".

Majo Aguilar sigue con la promoción de su álbum Mi Herencia, Mi Sangre que lanzó a finales del 2021.