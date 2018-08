¡Magistral!

El Ensamble de Cámara Euterpe presenta "Vivaldi Dark" dirigido por Gastón González Vásquez anoche en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa en donde 18 personas entre músicos, técnicos y presentadores que narraron los textos, conformaron un gran equipo para presentar este bellísimo recital.

Este espectáculo tuvo una duración de dos horas y media, integrado por tres bloques con dos intermedios, tras la primera pieza, "Cum Dederit", el director del mismo Gastón González Vásquez hizo una introducción sobre la subcultura gótica, que sorprendió al público por su brillante investigación.

RECORRIDO MUSICAL

Entre las piezas presentadas destacó el concierto para flauta y orquesta de cuerdas titulado "La norte" (La noche", que trata sobre todos los misterios y la fascinación que ha ejercido desde los albores de la humanidad la noche sobre el pensamiento humano, la psique y las emociones humanas y habla precisamente de los fantasmas.

Otras de las piezas que se dejaron escuchar fueron "El Verano" y tras un intermedio llegaron "fantasmi" (Los fantasmas), ´Ilsonno´ (El sueño), ´Sorge l´aurora´ (Surge la aurora).

BIEN ACOMPAÑADOS

Con el apoyo de exponentes del belcanto como Doris Vanessa Cedillo,

Cecilia Suzette Molina, Carlos Flores, Clemente Rivera y Daniel Vargas Escareño, este recorrido por la música de Vivaldi resultó una delicia para el alma pues con sus voces transportaron al público a la época barroca y a la oscuridad gótica en algunas de las piezas de este sacerdote veneciano.

Con "Armate, face et anguibus", "Et in terra pax", "Ah, che infelices", "Docè la Figlia" y concierto en Si Menor para cuatro violines fue que cerraron esta noche bellísima, con lo mejor de Vivaldi, la elegancia de su música, lo negro de su estilo todo con el talento de músicos y cantantes reynosenses que dejaron el alma en el escenario y pusieron de manifiesto que en Reynosa hay mucho talento, pero hacen falta más voluntades para poder llevar a los reynosenses espectáculos como este con una buena producción.

Agradece apoyo

Gastón González Vásquez director de "Vivaldi Dark" al final del concierto agradeció el apoyo al licenciado Orlando Deándar Martínez, editor-propietario de El Mañana de Reynosa, al licenciado José Luis Hernández director del IRCA y al Parque Cultural Reynosa, por haberse unido a él y cada uno desde su trinchera hacer posible este espectacular recital.