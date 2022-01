Luz Elena González vive feliz en pareja

"El matrimonio se tiene que trabajar todos los días, hay que luchar por éste de manera continua, no es fácil, pero cuando amas a una persona, como yo amo a Bernardo, le echas muchas ganas", afirma González en entrevista.

"Cuando estás con alguien, es recomendable siempre poner las cosas en una balanza, cuando lo bueno pesa más es mejor darle la vuelta a lo que ya no funciona, siempre tratar de ser mejor persona, no ser egoístas, soberbios, narcisistas, todo eso ayuda bastante en una relación", agrega.

Si bien su historia no ha sido miel sobre hojuelas, la tapatía reconoce que gracias al apoyo de profesionales ha logrado salir adelante.

"Hemos asistido a terapias de pareja, por supuesto, hacemos un sinfín de cosas para que esta relación se mantenga vigente, eso nos ayuda como pareja y como familia, sobre todo por el bien de nuestros hijos", dice la actriz.

Uno de los momentos más difíciles a los que se enfrentó la pareja fue cuando le diagnosticaron rasgos de asperger y autismo a su primogénito, Santiago.

Esto llevó a la protagonista a hundirse en una depresión durante seis meses, pero fueron las terapias las que le ayudaron a luchar por su hijo de 14 años.

"Mi hijo me ha enseñado a disfrutar la vida, el hoy, el momento, que no me importe lo que digan los demás, a usar lo que me gusta, lo que quiero, lo que me hace sentir cómoda".

Luz Elena González da vida a Soledad "Chole" Pascual en el melodrama Mi Fortuna es Amarte, que pasa de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas.

"Me encanta mucho, disfruto enormemente de mi personaje ya que es una mujer aguerrida, de barrio, con mucho corazón, muy fuerte.

"El mensaje que quiero dejar con Chole es que luchen por sus sueños, que trabajen por ellos y que siempre hagan el bien sin mirar a quién", comparte.