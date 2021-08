"Ahorita ya tengo la esperanza que para el mes que entra se pueda empezar a mover todo en nuestro ambiente, en el teatro", señala.

"No está tan fácil, estamos hechos a un lado y no tomados en cuenta de forma que sea algo serio y verdaderamente ha sido terrible".

En este periodo, Sandoval explica que únicamente ha presentado su puesta en escena "Gorda, ¿yo?" en dos ocasiones y vía streaming gracias a que ya la tenía grabada y no se preocupó por gastos extras.

Noticia Relacionada Lupita Sandoval ha sobrevivido a la pandemia con ahorros

Considera que esta nueva forma a la que las puestas en escena han recurrido en pandemia es difícil de hacer porque implica tener cámaras, iluminación, tiempo y renta de un lugar. En su caso las ganancias fueron para pagar el súper y nada más.

"Es un tentempié, para tantito desaburrirte pero para empezar es muy difícil de hacerlo porque hacer teatro para unas cámaras es más complicado todavía y aparte el teatro es para tener el público en vivo".

"Lo que puse es una función que tenía ya bien grabada entonces no me preocupé y no hice gastos, todo eso es un dineral y desgaste cañón y no sabes cuántas gentes te van a comprar un boleto para verte por streaming porque siempre es poquito; esas historias de que vendieron los millones perdón pero no les creo nada".

Sandoval, a quien recordamos por programas como "¡Cachún cachún ra ra!" y es una de las fundadoras del Centro Cultural Roldán Sandolval junto al actor Fred Roldán, cuenta que se ha mantenido gracias a sus ahorros y porque sabe cómo manejar sus finanzas.

"Afortunadamente no tengo deudas y mi casa es propia, eso es una gran bendición porque yo lo que he visto es que las rentas es lo que a la gente la ha destrozado porque estás pagando y sin percibir ni un sólo centavo. Yo me voy con los gastos de la casa normales y por otro lado no soy rica pero sí muy organizada con mi dinero".

"Si yo no tengo para comprar algo nunca he sido de endeudarme y no sabes qué maravilla en esta pandemia porque no he tenido problema más que de guardar y de dosificar. Sí hemos tenido problemas porque dices ´ya se puede acabar lo del banco´ pero también uno de mis hijos se puso a armar pulseritas el otro que el strudel de manzana y de a poquito a poquito fue vendiendo y ya de ahí ellos pagándose sus propias cosas porque yo llevo los gastos de la casa pero por lo menos ellos no he tenido que estarles dando para cosas personales que ya no les alcanzaba. Ahí nos ayudamos, somos familia".

Ha sido precisamente gracias a que vive con sus dos hijos que Lupita no ha pasado por depresión en esta temporada de confinamiento, además comparte que sale a caminar cerca de su casa. En este tiempo también aprovechó para operarse la rodilla y pasar la recuperación en casa pues le pusieron prótesis.