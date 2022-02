Lucen vacías plazas comerciales de Tampico; cierran cada vez más negocios

Se ha duplicado la disponibilidad de locales comerciales en las plazas de Tampico, la pandemia sanitaria dejó a muchos negocios en la lona y no pudieron sobrevivir.

Este año, el riesgo del Covid-19 con la variante Ómicron mantiene en vilo a los comerciantes, aunque el riesgo de cierre de actividades está lejos de hacerse una realidad, lo cierto es que las Cámaras de Comercio y de Restaurantes en Tamaulipas reportan bajas ventas y bajo aforo de clientes y comensales a sus establecimientos.

De acuerdo con el especialista Emilio Rojas Cobián, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, hay hasta 30% de disponibilidad de espacios comerciales.

Aunque las proyecciones de crecimiento para el sector inmobiliario en 2022 son de un avance del 2.5%.

Se tendrán que realizar cambios estructurales en los productos que se ofrecen de oferta y demanda (residencial, oficinas, centros comerciales, etc.) para que se adapten a las nuevas necesidades del cliente final.

Los desarrolladores tienen como área de oportunidad ante la situación del mercado inmobiliario actual la creación de espacios más aptos priorizando la ventilación e iluminación natural.

ALTA DISPONIBILIDAD DE LOCALES EN AVENIDA HIDALGO Y EJÉRCITO MEXICANO

En un recorrido por plazas comerciales de Tampico se pudo observar que están vacíos los espacios comerciales de 3 a 10 locales, tanto en plazas de avenida Hidalgo, Ejército Mexicano, como en los locales que se ubican junto a tiendas de autoservicio como Soriana, Walmart, Chedraui y otras, además de plazas pequeñas de 10 a 20 locales todas muestran más de un 40% de espacios vacíos.

Juan Ángel Paredes, presidente de la Canaco en Tampico, señaló que un problema es que los propietarios no quieren bajar la renta, a pesar que la situación de la economía es complicada.

"Se continúa dejando locales comerciales en las plazas, basta darse una vuelta y ver cuánto local vacío hay, ha faltado empatía de los dueños, quieren que se siga pagando la renta como cuando no había pandemia pero no es posible, la economía no es la misma".

Lo que han hecho algunos negocios para sobrevivir es buscar descuentos con sus renteros, o mudarse a un local más barato, muchos de plano no pudieron seguir y venden desde su casa por internet, ofrecen su servicio, dependiendo del giro de su actividad.

¿CUÁNTO CUESTA RENTAR UN LOCAL EN TRES ARCOS?

Los costos de las rentas en plazas comerciales se mantienen elevadas y prácticamente inalcanzables para los emprendedores, por ejemplo, un local comercial en Tres Arcos ronda los 17 mil 500 pesos, dependiendo del tamaño y la ubicación es el costo, en plaza Esmeralda en la avenida Hidalgo un local cuesta 39 mil pesos, en plaza Campestre en avenida Hidalgo se cotiza desde 14 mil pesos mensuales.

Mientras que en Plaza Dorada se arriendan en 50 mil pesos y en 20 mil pesos en Plaza Crystal; en Plaza Covadonga desde 13 mil 500 hasta 55 mil pesos en planta baja.