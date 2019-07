Luce Pacquiao impecable físico

Ciudad de México

En unos meses, Manny Pacquiao cumplirá 41 años y todavía tiene gasolina en el tanque.

"Pacman" lleva ya algún tiempo pensando en el retiro, pero sigue sin cumplir esa amenaza, es por ello que el fin de semana tendrá otra vez una pelea de campeonato mundial y ante un peleador invicto como es Keith Thurman en el Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas, donde disputarán la supremacía de los Welter en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pues Pacquiao llega como campeón y el estadounidense como súper campeón.

"Me siento genial, en gran momento, no hay nada en contra. Ha cambiado un poco todo con los años, sé que no soy joven, pues hemos hecho con el paso del tiempo cambios en nuestra preparación, el cuerpo no es el mismo, pero me siento muy bien, y todos lo vieron en la última pelea (en enero pasado cuando derrotó a Adrien Broner)", expresó Pacquiao, quien reconoció que ahora toma más descansos entre las sesiones de entrenamiento para recuperarse.

Thurman, diez años más joven que el filipino, afirma que retirará a Pacquiao, algo que parece no le preocupe en este momento al multicampeón.

Pacquiao declaró por primera vez que se iría del boxeo en 2016, previo a la pelea que sostuvo contra Timothy Bradley, y no lo cumplió; después de eso realizó cuatro peleas y sufrió sólo una derrota ante Jeff Horn en 2017.

Mucha razón tenía Bob Arum cuando escuchó a Manny decir que se iría.

"Tengo 50 años en el negocio del boxeo y sé que los púgiles que se retiran a veces vuelven, como Rocky Marciano, él (Pacquiao) no se irá", comentó el promotor en 2016.

Pacquiao está seguro que el cuerpo le responderá bien ante Thurman, y todavía sueña con sacar del retiro a Floyd Mayweather Jr. para una revancha, pues el "Money" lo derrotó en mayo de 2015 en un combate donde ambos quedaron a deber.

Entérate

Pacquiao realmente ha sido campeón en 6 divisiones distintas de los 4 organismos más relevantes del boxeo, pues hay dos divisiones que se le atribuyen pero que parte del gremio boxístico no reconoce, el Pluma de la revista "The Ring" y el Ligero de la desconocida IBO (por sus siglas en inglés).

APÚNTELE

70 peleas como profesional lleva Pacquiao, y tiene una marca de 61-7-2, 39 KO's

474 rounds suma Manny en el boxeo profesional, carrera que comenzó en enero de 1995