Los voy a buscar y a demanda.- Alfredo Adame

Además, el conductor presume que el móvil que provocó la pelea fue una modalidad de robo llamada "montachoques" en la que alguien provoca un choque para que te bajes del automóvil y puedan robarte.

"Hay los montachoques que te hacen choques para robarte y ahora la modalidad es que llevan mujeres y niños.

"Estos vieron que era alguien famosos y ahí es donde dijeron de aquí somos, si no por qué robarme mi celular y mi cadena", dijo.

El también actor, narró que el incidente ocurrió cuando regresaba de realizar unos videos para una fundación y que fue la pareja que viajaba en el otro auto quien le golpeó primero su coche.

"Vengo de hacer unos videos de una fundación, vengo en el periférico para salir hay una cuchillita sales a la lateral del periférico, normalmente ahí te dejan pasar o no te dejan pasar.

"Vengo como 8 a 10 metros de separación, entro y en ese momento, el cuate le acelera y me da un laminazo, yo tenía tres cuartos de coche adentro, llega y me da un llegue por atrás, me empieza a mentar la madre y caracoles; yo dije: 'enfríate, ya no te metas en broncas, no te calientes'".

Aunque intentó seguir su camino, Adame afirma que lo siguieron y lo insultaban, lo que terminó por hacerlo reaccionar.

"Entro al carril y el cuate sigue mentándome la madre; en ese momento se abre por la derecha, se mete otra vez y me avienta la lámina, en ese momento si yo no me amarro, le pego.

"Agarro, me abro a la derecha y cuando voy pasando al lado de él y me vuelve a aventar la lámina, ahí es donde me enchile. Me bajo, sube el vidrio de donde venía una mujer, le doy la vuelta a la camioneta y le digo: 'bájate' con mi folklórico lenguaje.

El resto es lo que se ve en el video viral, aunque aseguró que pasó algo que no contará porque sólo lo presentará cuando levante la demanda.

Supuesta mujer agredida aparece en redes

La mujer que aparece en los videos que han circulado a través de redes sociales responde al nombre de Maythe Flores Olaya.

"Hola yo soy la chica y tengo videos en donde el viejo me pega", compartió en su cuenta de Twitter.

"El señor se bajó muy picudo sólo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar".

Aunque aún no ha compartido los videos que dice tener, asegura que Alfredo Adame traía pistola.

"Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro, se metió al carro y adentro de él nos amenazó... todo lo tengo en video".