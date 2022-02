¡Los Rams son campeones!

Lo hicieron en su feudo, el SoFi Stadium que costó 5.000 millones de dólares, con lo que los Rams se convirtieron en el segundo anfitrión consecutivo que se consagra luego que Tampa Bay fuera el primero hace un año.

La ofensiva decisiva, en la que cual el touchdown de Kupp mediante una recepción de 4 yardas fue anulada por una serie de penalizaciones, culminó cuando el mejor jugador ofensivo este año en la NFL superó fácilmente a Eli Apple en el rincón derecho de la zona de anotación, poniendo cifras definitivas.

Kupp — el Jugador Más Valioso del partido — totalizó cuatro recepciones para 39 yardas en la ofensiva del campeonato, incluyendo un acarreo de 7 yardas en 4ta oportunidad y una desde la 30 de los Rams.

"No merezco nada de esto", dijo Kupp. "Mis compañeros fueron los que me impulsaron, los que me motivaron. Estoy muy agradecido".

Incluso con esa brillante y fulminante marcha por el Trofeo Lombardi, el temido quinteto defensivo de los Rams marcó la diferencia. Liderados por Aaron Donald y Von Miller, derribaron a Joe Burrow en siete ocasiones, un récord del Super Bowl. Maniataron a la ofensiva de Cincinnati tras un ráfaga de 22 segundos al inicio del segundo tiempo que puso a los Bengals arriba.

Apropiadamente, Burrow se dio acechado en 4ta y 1 y lanzó un pase incompleto para desatar el festejo en esta ciudad, no visto desde que los Raiders se coronaron en 1983.

Los 10 puntos anotados al umbral del tercer cuarto adelantaron a Cincinnati por primera vez. La anotación de 75 yardas de Tee Higgins puso el marcador 17-13 y, una jugada después, Chidobe Awuzie interceptó un pase. Evan McPherson empató el récord de Adam Vinatieri en la postemporada al hacer bueno su 14to gol de campo, una patada de 38 yardas.

Higgins superó al estelar cornerback Jalen Ramsey en la primera jugada del segundo tiempo — con el receptor sujetando claramente el casco de Ramsey en la jugada. Después que Matthew Stafford fuero interceptado, los Bengals añadieron tres puntos gracias a McPherson.

Pero no pudieron preservar la ventaja.

Los Rams zarandearon sin piedad a Burrow, con Donald y Miller apuntándose un par de derribos cada uno.

Y el toque final fue el avance de 15 jugadas en el que Kupp fue el gran protagonista.

Kupp se llevó los laureles del MVP, pese a que recibió marca adicional luego que Odell Beckham Jr. — el otro receptor — salió lesionado al final del segundo cuarto por una lesión en la rodilla.

SEGUIMIENTO:

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals

??¡ #RamsHouse son campeones!#LARams 23-20 #Bengals

(?? Finalizado)

?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/8axtHm3SKj — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 14, 2022

❮❯

?? #NFL | ¿Te gustó el #HalfTimeShow del #SuperBowl?#SnoopDogg #Eminem #50Cent #KendrickLamar #DrDre #MaryJBlige pic.twitter.com/h1uezuDoev — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 14, 2022

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals

¡ #Cincinnati le da la vuelta!#LARams 13-17 #Bengals

(?? 3er. cuarto | 14:48)

?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/eTkyYr0T5b — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 14, 2022

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals

¡Se acerca #Cincinnati!#LARams 13-10 #Bengals (?? 2do. cuarto | 5:51)

?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/Sv4XdYlDun — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 14, 2022

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals

¡ #RamsHouse amplían la ventaja !#LARams 13-3 #Bengals (?? 2do. cuarto | 12:51)

?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/6DnSLa0JkJ — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 14, 2022

❮❯

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals

¡ #RamsHouse se va adelante !#LARams 7-0 #Bengals (?? 1er. cuarto | 6:22)

?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/Ba0z42O3RR — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 13, 2022

LA ROCA DICE QUE ES TIEMPO DE #SUPERBOWL ??????#NFLMX pic.twitter.com/G0Cv3Dpjgb — NFL México (@nflmx) February 13, 2022

?? #NFL | ?? #RamsvsBengals



?? ¡Arranca el #SuperBowl en #LosÁngeles!#LARams vs #Bengals #RamsHouse vs #RuleItAll



?? https://t.co/ezIKINqj0x pic.twitter.com/D9vQmO8wn9 — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 13, 2022

AQUÍ VIENEN LOS RAMS ????#NFLMX #SBLVI #RAMSHOUSE pic.twitter.com/24CSvt2CrH — NFL México (@nflmx) February 13, 2022

Y AQUÍ ESTÁN LOS BENGALS ????#NFLMX #SBLVI #RULETHEJUNGLE pic.twitter.com/A5pSZPJrCi — NFL México (@nflmx) February 13, 2022

?? #NFL | #RamsvsBengals



?? A minutos de iniciar el #SuperBowl, ¿quién crees que ganará?#RamsHouse #RuleItAll — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 13, 2022

?? #Cine | Opaca #SuperBowl estrenos:#DeathontheNile tuvo un discreto debut, mientras que la comedia romántica de #JenniferLopez #MarryMeMovie tuvo una recepción tibia y hubo modestos aumentos en las taquillas de EU



?? https://t.co/JhKfAUsSRu pic.twitter.com/HW4g15EPZm — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 13, 2022

❮❯

PREVIA

INGLEWOOD, California .- El calor californiano terminará de cocinar el inesperado duelo entre Rams y Bengals, dos equipos por los que nadie apostaba al inicio de la campaña para protagonizar el Super Bowl LVI.

El de hoy es un choque inédito, sorpresivo y potencialmente espectacular, no solo porque se jugará en el SoFi Stadium, el más costoso del planeta, sino porque ambos equipos llegan a tope para disfrutar un ambiente memorable.

Luego de que la edición pasada Súper Domingo se jugara en Tampa Bay ante menos de 25 mil personas por la pandemia del Covid-19, esta tarde se esperan más de 70 mil almas en las gradas y 30 grados centígrados en el ambiente.

Más allá del calor, este es un duelo que cuenta con todos los ingredientes para encender el espectáculo: dos quarterbacks que fueron primeras selecciones del Draft, el veterano Matthew Stafford y el joven Joe Burrow, y dos equipos con hambre de triunfo, pues los Carneros han llegado a varios Super Tazones, pero solamente lograron ganar uno, mientras que Cincinnati tenía más de 30 años sin llegar al Gran Juego, en el que nunca se ha coronado.

"Tenemos que salir a jugar como lo hemos hecho, estamos en casa y solamente pensamos en ganar", apuntó Stafford, quien en sus 12 primeras campañas con Detroit jamás logró una victoria en Postemporada, y ahora sumó tres que lo tienen en el Súper Tazón.

En tanto, la dupla de Burrow y Ja´Marr Chase quieren hacer la diferencia. Jugando juntos, este par nunca ha perdido un partido de Playoffs desde colegial, pues con LSU se fueron 4-0 en dos campañas -incluido un campeonato de la NCAA- y ahora con Bengals llevan 3-0.

"Vamos a disfrutar el juego", dijo Burrow, pasador de segundo año con aires de estrella.

BUSCA RAMS GANAR EN CASA

La mirada de los jugadores de los Rams es de triunfo, de esperanza, de que quieren y pueden ganar el Super Bowl LVI en su casa y ante su gente.

Previo al Gran Juego, Sean McVay vio en sus pupilos el hambre que necesitan para el duelo ante Cincinnati. La última dinámica del equipo fue tranquila: una caminata de más de 20 minutos en la que aprovecharon para tomarse una foto grupal.

"Tenemos mucha confianza. Estamos listos para ir a jugar. Hay una buena sensación sobre este equipo. Me siento emocionado de verlos jugar y que hagan lo suyo", expresó McVay, quien quiere convertirse hoy en el head coach más joven en coronarse en un Súper Domingo.

LLEGA BENGALIES A SU CITA

Los Bengals se subieron al camión para ir a dar un paseo a Inglewood, el sitio donde hoy tienen una cita para disputar el Super Bowl LVI ante los Rams.

Joe Burrow y compañía se enfundaron el uniforme, como si ya fueran a jugar, para tomarse fotos en el campo del SoFi Stadium, que tenía todavía gente puliendo los últimos detalles para el partido del Súper Domingo. Tras un recorrido en el Drake Stadium de UCLA, donde cerraron la práctica con énfasis en equipos especiales, los Bengalíes se reunieron en el soñado inmueble con el dueño de la franquicia, Mike Brown.

Posaron con una pancarta que decía "RuleTheJungle", y después los jugadores aprovecharon para tomarse otras fotos del recuerdo.