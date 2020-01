Los niños violados no somos nada para la Iglesia: Ana Lucía Salazar

Ana Lucía Salazar, víctima de violación por los Legionarios de Cristo, reprobó la actitud de la Iglesia católica en el encubrimiento que mantiene de pederastas, pese a la contundente evidencia de abuso sexual que existe.

En entrevista con Notimex, la también locutora de radio puntualizó que durante décadas y hasta la fecha, los altos jerarcas de la institución religiosa han preferido proteger a sus curas que a los infantes, dejando a estos últimos en la indefensión.

Refirió que el sacerdote Fernando Martínez, quien entre los años 1991 y 1992 abusó de ella cuando tenía ocho años de edad, es un ejemplo de la impunidad y la protección que reciben estas personas dentro de la Iglesia, pues el papa Francisco le aceptó su jubilación sin castigo alguno.

"Cuestiono a la institución católica y creo que no son dignos de representar a la figura de Dios, en todas sus áreas, no lo son, empezando desde el mismo papa Francisco que en lugar de castigar a Fernando Martínez como debía, le aceptó su jubilación y le dio permiso de vivir como millonario con los Legionarios de Cristo.

"Eso me da a entender que no valgo nada para la Iglesia y que los niños violados no somos nada para la iglesia, pues lo que les importa es resguardar a sus pederastas", dijo.

Ana Lucía describió que la violencia sexual comenzó poco después de su llegada al Instituto Cumbres de Cancún, ciudad a la que se mudó con sus padres desde Monterrey.

"Para mí, él era una persona admirable, importante, con la que yo me quería congraciar porque era un sacerdote, alguien relacionado con Dios y para mí el tu dedicarle tu vida a Dios, era una virtud que muy pocos tienen; era mi guía espiritual", refirió sobre Fernando Martínez, quien también era director de la escuela.

Narró que su maestra Aurora Morales, la sacaba del salón para mandarla a la oficina de Martínez, "porque este señor le decía que la llevara". Al llegar, Ana Lucía se encontraba con el personal de administración que siempre calló ante el desfile de niñas que, minutos más tarde, salían con lágrimas.

No conforme con los ataques en su oficina, el sacerdote pidió a Ana Lucía que fuera su ayudante en la capilla, "como le iba a decir que no al padre, pues todos decían que no había mayor honor que el sacerdote te eligiera para ayudar en cosas de Dios".

"Después de que lo ayudaba a recoger todo, él aprovechaba y en la parte de atrás en donde guardaba las hostias y el vino para consagrar, ahí me violaba, en ese lugar donde guardaba su túnica de sacerdote me decía: 'no estamos haciendo nada malo porque Dios está aquí con nosotros y nos está viendo'", contó.

Después de un año de ser abusada sexualmente, la infante decidió contarle a sus padres su historia, quienes al saber confrontaron a los jerarcas de Fernando Martínez.

Uno de ellos, Eloy Bedia, quien fue jefe territorial de los Legionarios de Cristo, simplemente respondió "´ustedes deben de entender que el padre es hombre´ y que por eso se comportaba así; aquí no había modo de entender que yo era una niña, aquí teníamos que entender que él era un hombre".

A este encubrimiento, se le suma el acoso y violencia que padeció durante seis meses por parte de compañeros, padres de familia y de Fernando Martínez y Aurora Morales, quienes comentaban que ella era un "niña sucia".

"Yo no me maté de pura suerte. Somatice la violencia tan fuerte que me volví una niña retraída, como si tuviera un cansancio crónico porque el nivel de violencia que experimentaba era tan grave, que no sabía expresarlo y fue horrible había días que decía ´es que prefiero morirme´".

Ante el cuestionamiento de si su fe y su creencia en Dios se vieron trastocadas luego de lo ocurrido, Ana Lucía respondió, "no creo en el Dios de los Legionarios de Cristo, en ese no creo y creo que si algún día me lo encontrara y me dice ´Ana Lucía por qué dudas de mi´ le diría ´en verdad tiene los peores representantes´.

"Cuando hablo y cuento mi testimonio y veo que se suman voces, tengo fe en la gente y digo ´no estoy sola´. Yo creo que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. He recibido mensajes de muchas personas que ha sufrido violencia sexual y veo que el poder de la palabra puede hacer que la sociedad se sume a las causas justas", señaló.

Agregó que las instituciones religiosas tienen la obligación de responderle a las personas, a las que se deben, "si estas tienen voz es por la gente que las han hecho lo que son y los jerarcas no se han dado cuenta, están dejando de voltear a ver de lo que dependen.

"La iglesia tiene muchos fantasmas en sus paredes, muchos gritos de niños aplastados por la violencia sexual de los curas; hay mucha impunidad y mucho dolor encerrado.

"Si en este instante bajara Dios se pondría de mi lado no de la institución corrupta, porque Dios estaría de parte de los niños violados no de la institución que los viola y luego los tira como basura", externó.

En este sentido, comentó que el abuso sexual de menores debería ser tipificado como delito de lesa humanidad, para que sin importar cuando denuncie la víctima, el hecho no prescriba y pueda acceder a la reparación del daño "porque te joden el resto de tu vida".

Asimismo, aseveró que en la condena a la violencia sexual generada por clérigos de los Legionarios de Cristo, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 27 de enero, faltó el requerimiento a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues los ataques se suscitaron dentro de la escuela.

"Este pronunciamiento de la CNDH me causa mucho estrés porque siento que me olvidaron en aquella capilla y se les olvidó que esto pasó en el colegio y no menciona la responsabilidad de la SEP cuando en la carta que le escribí a la CNDH les dije que requirieran a la SEP y a la subsecretaría de Asuntos Religiosos", dijo.

Ana Lucía describió que el estrés postraumático del abuso que sufrió será algo con lo que "cargará toda su vida", no obstante eso no la detiene para contar su historia y lograr que se haga justicia para los sobrevivientes de pederastia.