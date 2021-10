Los cambios y el crecer duelen: Irarragorri

En sus 15 años, el modelo de gestión de Orlegi Sports, dueño de Atlas y Santos en la Liga MX, ha sido partícipe en decisiones importantes como eliminar el ascenso y descenso, por ahora, hasta 2025.

"Habrá opiniones que en su momento nos juzgarán. Los cambios y el crecer duelen. La desgracia que venía en el ascenso con equipos quebrados con apoyos de gobierno que no tenían para dónde ir, que los apoyos de gobierno se habían acabado con el Gobierno Federal actual, eso iba a ser un acabóse.

"Hoy ver la Liga de Expansión brillando con más jugadores que pasan por la Primera División te hace ver lo que realmente pasaba, hay equipos sanos en regiones del País. Se hablaba mucho de que se iban a perder empleos, y no solamente no se perdieron, sino que se generaron más y más sanos con menos efectos inflacionarios y con dinero de nadie. Entonces nos enfocamos a cambios estructurales que no necesariamente benefician o no a un equipo nuestro, pero que benefician a la organización completa del futbol mexicano en su estructura total", dijo Irarragorri.

En estos años, el empresario ha consolidado a Santos como un club protagonista con instalaciones de primer nivel como el Territorio Santos Modelo, además de apostar por el Atlas e invertir en él.

"No pienso que seamos el mejor para hacer las cosas, ni tampoco creo que nuestro modelo sea el mejor o el peor. Pero sabemos que nuestro modelo de "Ganar sirviendo" es la médula espinal de lo que generamos, que entendemos con mucha claridad que somos guardianes de un activo muy valioso en el corazón de nuestros aficionados", agregó.