Los Alemán, una dinastía en crisis

Tanto Alemán Velasco como Alemán Magnani formaron parte del Consejo Asesor Empresarial del gobierno del presidente López Obrador. En una entrevista en octubre de 2018, el primero, autor de la novela "Si el águila hablara", aseguró que Andrés Manuel López Obrador es un "político muy fregón" y que con su triunfo en las urnas a México le iría muy bien.

Ahora en Francia, su hijo y heredero del Grupo Alemán (Galem) se prepara para enfrentar en ese país un juicio por defraudación fiscal.

"Pareciera que durante meses y meses de pláticas, lo que no quería (la familia Alemán) era pagar sus impuestos a pesar de que cuentan con empresas y recursos", dijo una fuente del SAT.

A fin de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobara su adquisición de 50% de Radiópolis, los Alemán exhibieron, además de la operadora de inmuebles Grupo Coral, la propiedad de al menos 19 sociedades anónimas y controladoras de participaciones accionarias como las siguientes: ABC Aerolíneas (Interjet), Grupo Galem, tenedora de títulos; Mecolo, operadora de inmuebles; Satélite Apolo, Fraccionamiento y Construcciones de México, Grupo Fitalmex, Servimex, Comercial Guitarrón (con propiedades en Guerrero), Inmobiliaria Nacional Pacífico, Fraile Cozumel, Aiza, Fraccionamiento Balandro, Las Peñas Acapulco, Inmobiliaria Belvedere, Inmobiliaria Espectáculos, Inmobiliaria Noticias, Operadora La Costeña, Inmobiliaria Nacional del Pacífico, Inmobiliaria Diana de Occidente, Playuela, Alza y Galem Energy.

Alemán Magnani también exhibió ante el IFT su participación en Mexico Productions Company, constituida y registrada en Los Ángeles, California, y cuya principal actividad es la producción de contenido audiovisual para Telemundo y Netflix. Esta empresa opera bajo la marca Gato Grande.

También se reportó ante la autoridad regulatoria que el esposo de Mónica Alemán Magnani, Emilio Burillo Azcárraga, participa como accionista mayoritario en Servicios Audiovisuales Apóstol Santiago, sociedad productora del canal de televisión restringida María+Visión. No obstante, se aclaró al IFT que dicho canal no genera publicidad, no se comercializa ni recibe contraprestación alguna.

En cambio, la inversión de la familia en la naviera Transportación Marítima Mexicana (TMM) no se reportó ante el IFT y aquélla sacó de su consejo de administración a Alemán Velasco y a Alemán Magnani.

Pero las deudas de Interjet no son las del Grupo Alemán, insiste Mondragón.