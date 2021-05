Los actores más desinhibidos de Hollywood

Estos son los actores que durante su carrera en Hollywood han tenido más escenas sexuales o desnudos frente a la cámara.

Los actores de Hollywood se han atrevido a tener más escenas íntimas en la pantalla, pero te has preguntado ¿quién es el rey de la de la desinhibición? El sitio The Ringer publicó un estudio de la crítica de cine Carrie Wittmer, quien analizó las películas que han protagonizado los 30 hombres más famosos de la Meca del Cine y que han hecho escenas eróticas. De Keanu Reeves a Tom Hardy, te presentamos los casos más destacables.

KEANU REEVES

La medalla de oro es para el canadiense de 56 años. Ha filmado 12 escenas íntimas en su carrera, y son las de mayor duración, casi 10 minutos. Reeves ha participado sin complejos en filmes con secuencias eróticas, entre ellos El Abogado del Diablo, El Lado Oscuro del Deseo y Matrix Recargado.

ROBERT PATTINSON

Pattinson ha demostrado que no tiene miedo a desnudarse frente a la cámara, tanto en películas taquilleras (Crepúsculo), como en el cine independiente (Mapa a las Estrellas). Suma casi siete minutos de secuencias íntimas en apenas 15 años de carrera. El propio actor subrayó que en tres de sus últimos cuatro filmes se ha enfrentado a escenas de masturbación.

JAKE GYLLENHAAL

La estrella de Secreto en la Montaña es otro de los intérpretes con menos complejos a la hora de mostrarse como Dios lo trajo al mundo. Entre su romance con el cowboy interpretado por Heath Ledger, hasta sus desnudos integrales en la comedia romántica De Amor y Otras Adicciones y en la sátira Velvet Buzzsaw.

LEONARDO DICAPRIO

El paso de los años no ha reprimido al actor, que ha protagonizado algunas de las escenas íntimas más inolvidables de la historia del cine: desde su apasionado encuentro con Rose (Kate Winslet) en el camarote del Titanic hasta las desenfrenadas interacciones con Margot Robbie en El Lobo de Wall Street.

BRAD PITT

Con un físico tan privilegiado como el suyo, no es de extrañar que fueran las escenas con menos ropa las que marcaran gran parte de su carrera. Fue su aparición en Thelma & Louise la que lo convirtió en un objeto de deseo. Sus participaciones en ¿Conoces a Joe Black?, Troya y Había Una Vez... En Hollywood dan cuenta de ello.

ROBERT DOWNEY JR.

Desde que se puso la armadura de Iron Man, el neoyorquino es el paradigma viviente del puritanismo que rodea al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, en sus inicios fue uno de los actores más atrevidos y para muestra, sus escenas en el drama Restoration, cinta de 1996.

TOM CRUISE

El transcurso de los años ha cohibido a la estrella neoyorquina que en los albores de su carrera potenciaba sin pudor su rol de rompecorazones en filmes como Negocios Riesgosos, Coctel, Top Gun. Pero ninguno fue más icónico y controvertido como el que protagonizó en Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick.

TIMOTHÉE CHALAMET

El último gran descubrimiento de Hollywood ha batido los récords de desinhibición cinematográfica. De las diez películas que ha protagonizado hasta la fecha, la mitad presumían de contenido explícito. Su predilección por cintas de autor, la repercusión de su trabajo en Llámame Por Tu Nombre y lo efímero aún de su carrera explican que su ratio sea el más alto actualmente de la Meca del Cine.

BRADLEY COOPER

El responsable de éxitos como ¿Qué pasó ayer? tampoco parece tenerle miedo a la intimidad en el set de grabación. En Wet Hot American Summer, una de sus primeros trabajos como actor, realizó una escena de amor homosexual y en su último gran éxito, el remake de Nace Una Estrella, aseguró que fue muy fácil rodar las secuencias eróticas con Lady Gaga.

ADAM DRIVER

Aunque la estrella de Historia de Un Matrimonio no se ha visto en la necesidad de quitarse la ropa, Girls, serie de Lena Dunham que lo catapultó a la fama y que se transmitió de 2012 a 2017, no dejó espacio a la imaginación en lo que a desnudos integrales y escenas de sexo se refiere.

TOM HARDY

Sólo se ha desnudado una vez, pero no dejó indiferente a nadie. Cuando encarnó al prisionero británico Michael Peterson en la cinta Broston, el actor muestra su cuerpo en varias ocasiones. Incluso la autora del estudio se mostró sorprendida: "No sé porqué me daba la impresión de que había tenido más sexo que esto. Quizá sea mi mente la que convierte mis fantasías en películas".