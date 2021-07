López Obrador y sus giras en "la boca del lobo"

Arrancó en Baja California, estado con un alto índice de homicidios y presencia de diversos cárteles de la droga que se disputan la plaza. Pero también sumó a su estrategia, que pretende crear "un estado de bienestar", un mensaje:

"Nosotros estamos gobernando el país, porque de manera legal y legítima lo quiso el pueblo de manera democrática. No somos empleados ni peleles ni títeres de ningún grupo de interés creado, nada más le debemos respeto y lealtad al pueblo de México.

"Antes no estaba bien pintada la raya, no estaba definida la frontera entre delincuencia y autoridad, eran en muchos casos lo mismo: delincuencia y autoridad; ahora no...Ya no hay esa mezcla, ese contubernio."

La segunda parada presidencial fue este fin de semana en Sonora, del viernes 2 al domingo 4, donde siguió la ruta de una zona convulsionada por diversas facciones de un mismo cártel: San Luis Río Colorado-Sonoyta-Puerto Peñasco-Caborca-Nogales-Cananea.

La disputa por la plaza del noroeste de Sonora la protagonizan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y Ricardo Páez Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero.

Las dos giras de López Obrador tienen anuncios, inauguraciones de obras de infraestructura urbana y de cuarteles de la Guardia Nacional, que engarzan la estrategia anunciada desde el arranque de su gobierno: atender las causas sociales y pacificar al país.

Los dos recorridos tienen esa lógica. Por ejemplo, en la primera parte de su gira por Baja California, en Mexicali, dijo estar convencido de que se puede mejorar en lo económico, pero que también se requiere paz social.

"Se puede avanzar con mejores condiciones de vida y de trabajo, pero es indispensable garantizar la paz y la tranquilidad, por eso vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional en Tecate, Ensenada y Rosarito; ya inauguramos uno en Tijuana y está terminado otro en San Quintín", dijo.